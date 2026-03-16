Snobé par Deschamps, un joueur de l’équipe de France finit frustré et déçu

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans quelques semaines maintenant, Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs appelés pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Alors que le sélectionneur fera des heureux, il y aura également plusieurs déçus. Des joueurs vont être laissés sur le côté par Deschamps, et forcément ce n’est pas simple à vivre…

Pour la Coupe du monde, il n’y aura pas de la place pour tout le monde en équipe de France. Forcément, il y aura donc des déçus après la révélation de la liste de Didier Deschamps. Lucas Digne est d’ailleurs déjà passé par là, lui qui a notamment manqué l’Euro 2024 ainsi que la Coupe du monde 2018 et 2022. Et comme l’a expliqué le latéral gauche d’Aston Villa, le fait d’être snobé par Didier Deschamps n’a pas été facile à digérer.

Zinedine Zidane en équipe de France : Le retour de Deschamps va vite être réclamé ? https://t.co/asIbSJV5wf — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Ne pas voir son nom dans la liste, c’est toujours une épreuve » Lucas Digne sera-t-il dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 ? Dans un entretien accordé à So Foot, le joueur de l’équipe de France est revenu dans un premier temps sur son absence pour le dernier Euro. « Je ne vais pas te mentir, j’étais frustré de ne pas y être. Ne pas voir son nom dans la liste, c’est toujours une épreuve, mais il faut savoir se remettre en question. Soit on vit dans le passé et avec des regrets, soit on va de l’avant. Moi, je ne suis pas du genre à me morfondre, je suis un bosseur. Ce sont des valeurs que je veux inculquer à mes enfants », a confié Lucas Digne.