Zinedine Zidane en équipe de France : Le retour de Deschamps va vite être réclamé ?

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a tout connu au poste de sélectionneur de l’équipe de France, avec notamment un titre de Champion du monde en 2018. Mais l’aventure est presque terminée, puisqu’il a annoncé qu’il quittera son poste après la prochaine Coupe du monde, avec Zinedine Zidane qui devrait sauf catastrophe prendre sa suite.

Normalement, des débats enflammés devraient se déchainer pour décider qui sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Car après quatorze années de règne, Didier Deschamps va laisser sa place et tout le monde connait déjà son successeur. Il s’agit de Zinedine Zidane, qui avait déjà raté l’occasion de prendre les rênes des Bleus en 2022, après le Mondial au Qatar.

Didier Deschamps s’en va : Un remplaçant «admiré et charismatique» validé pour l’équipe de France https://t.co/fwcEyTPGaz — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

Zidane a attendu l’équipe de France L’ancien numéro 10 est très attendu. En effet, on avait hâte de connaitre la suite de sa carrière, après avoir déjà tout gagné dès sa première expérience au Real Madrid, qu’il a quitté en 2021. Les occasions n’ont pas manqué, puisque nous vous avons notamment révélé en exclusivité sur le10sport.com en 2022 que Zidane a refusé d’accepter le poste d’entraineur du PSG, qui s’est finalement tourné vers Christophe Galtier. La Juventus et le Bayern Munich auraient également tenté leur chance, mais il a finalement résisté pour attendre son moment et prendre l’équipe de France.