Didier Deschamps s’en va : Un remplaçant «admiré et charismatique» validé pour l’équipe de France 

Didier Deschamps l’a d’ores et déjà annoncé : il quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. D’ici quelques mois, les Bleus auront donc un nouveau boss et la question est donc de savoir qui sera l’heureux élu. Alors que différents noms ont pu circuler, il y a des candidatures qui retiennent plus l’attention.
C’est une page qui va prochainement se tourner en équipe de France. Sélectionneur des Bleus depuis 2012, Didier Deschamps s’apprête à quitter ses fonctions. En effet, après la Coupe du monde 2026, DD s’en ira et laissera la place à son remplaçant. Reste encore à identifier ce dernier. Pour le moment, rien n’a encore été officialisé par la FFF concernant le successeur de Deschamps à la tête de l’équipe de France.
« Quand on voit son palmarès en club, je me dis pourquoi pas »
Mais voilà qu’il y a un nom qui est sur toutes les bouches pour entraîner l’équipe de France après Didier Deschamps : Zinedine Zidane. L’ancien du Real Madrid semble faire l’unanimité pour ce job. Pour Le Figaro, en 2025, Marius Trésor confiait même : « Quand on voit son palmarès en club, je me dis pourquoi pas. Il a gagné trois fois la Ligue des Champions avec le Real. Il connait parfaitement le football. Il faut que les joueurs adhèrent à son plan de jeu mais il est tellement admiré et charismatique que tout le monde veut travailler sous ses ordres ».
Deschamps défendu malgré les critiques
Zinedine Zidane pourrait donc remplacer Didier Deschamps en équipe de France. Et à propos de ce dernier, Marius Trésor avait tenu à le défendre face aux critiques : « Entendre des critiques malgré le palmarès qu’il a avec cette équipe de France… J’ai du mal à comprendre. En 2018, j’avais écouté une émission avec des anciens entraîneurs dont Paul Le Guen ou encore Guy Roux, et Christophe Dugarry. Ce qu’ils ont mis à Deschamps… Le mec était qualifié en demi-finale du Mondial, pouvait viser la finale et tout le monde le descendait avec une facilité déconcertante. Je me rappelle Le Guen qui disait que Deschamps faisait une sélection à son image. Ça m’a rendu dingue ! C’est simplement de la jalousie parce que eux ils n’arriveront jamais à faire ce qu’a fait Didier ».