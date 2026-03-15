Didier Deschamps s’en va : Un remplaçant «admiré et charismatique» validé pour l’équipe de France 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps l’a d’ores et déjà annoncé : il quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. D’ici quelques mois, les Bleus auront donc un nouveau boss et la question est donc de savoir qui sera l’heureux élu. Alors que différents noms ont pu circuler, il y a des candidatures qui retiennent plus l’attention.

C’est une page qui va prochainement se tourner en équipe de France. Sélectionneur des Bleus depuis 2012, Didier Deschamps s’apprête à quitter ses fonctions. En effet, après la Coupe du monde 2026, DD s’en ira et laissera la place à son remplaçant. Reste encore à identifier ce dernier. Pour le moment, rien n’a encore été officialisé par la FFF concernant le successeur de Deschamps à la tête de l’équipe de France.

Didier Deschamps : L’embrouille avec un joueur de l’OM qui a manqué de respect «à tout le monde» https://t.co/cUDG025SVm — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Quand on voit son palmarès en club, je me dis pourquoi pas » Mais voilà qu’il y a un nom qui est sur toutes les bouches pour entraîner l’équipe de France après Didier Deschamps : Zinedine Zidane. L’ancien du Real Madrid semble faire l’unanimité pour ce job. Pour Le Figaro, en 2025, Marius Trésor confiait même : « Quand on voit son palmarès en club, je me dis pourquoi pas. Il a gagné trois fois la Ligue des Champions avec le Real. Il connait parfaitement le football. Il faut que les joueurs adhèrent à son plan de jeu mais il est tellement admiré et charismatique que tout le monde veut travailler sous ses ordres ».