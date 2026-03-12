L’absence en équipe de France qui fait «pleurer» : Deschamps doit-il rappeler cette star pour la Coupe du monde ?

La Coupe du monde débutera en juin prochain et à l’approche de ce rendez-vous, on se demande de plus en plus qui figurera dans la liste de Didier Deschamps pour représenter l’équipe de France. Aura-t-on le droit à une surprise de la part du sélectionneur ? Il y a notamment une star que certains aimeraient bien revoir chez les Bleus.
En septembre 2024, une annonce était tombée et avait pris tout le monde par surprise. Ce jour-là, c’est Antoine Griezmann qui avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, disant ainsi stop à l’équipe de France. Cette décision du joueur de l’Atlético de Madrid est arrivée de nulle part et voilà qu’elle suscite aujourd’hui de grands regrets. En effet, avec les Colchoneros, à 34 ans, Griezmann montre qu’il peut encore évoluer au plus haut niveau. De quoi donner des regrets à certains, qui aimeraient bien le revoir sous le maillot de l’équipe de France.
« Moi, Griezmann, c’est interdit qu’il ne doit pas en équipe de France »
Avec la Coupe du monde qui approche, le retour d’Antoine Griezmann en équipe de France en ferait rêver plus d’un. A commencer par Eric Di Meco, lui qui est triste depuis que le Français a arrêté les Bleus. « Chaque fois que je vois jouer l’équipe de France, je pleurs. Si je suis Didier Deschamps qu’est-ce que je fais ? Je viens de le dire, du jour où il s’est arrêté, je pleurs Griezmann à chaque fois qu’il y a un match de l’équipe de France. Ça veut dire que moi, Griezmann, c’est interdit qu’il ne doit pas en équipe de France », a-t-il annoncé sur RMC. D’ailleurs, Di Meco verrait bien Antoine Griezmann prendre place dans l’équipe de France actuelle de Didier Deschamps : « Pour moi, il n'y a pas de discussion possible, il a toujours le niveau international. Quand on parle de niveau international, c’est son niveau de jeu, parce qu’on se rend compte qu’à l’Atlético de Madrid, enchainer les matchs tous les 3 jours, c’est un peu compliqué. Mais en équipe de France, tu ne joues pas tous les 3 jours. Bien sûr qu’il a le niveau et je vais même plus loin, vu que Didier joue ces derniers temps avec 4 attaquants, il ne dépareille pas dans cette équipe là derrière l’attaquant et Olise à droite ».
« Je pense que c’est fini »
Reviendra ? Ne reviendra pas ? Jusqu’à présent, Antoine Griezmann n’a jamais réellement ouvert la porte à un retour en équipe de France. Mais Didier Deschamps pourrait-il intervenir et faire le forcing auprès du joueur de l’Atlético de Madrid pour le convaincre de revenir sur sa décision ? Eric Di Meco n’y croit lui pas vraiment : « Je pense que Didier Deschamps peut le rappeler ? Non, je pense que c’est fini. C’est lui qui a voulu partir. Il n’a même pas voulu venir fêter les mecs qui avaient arrêter leur carrière. Il a dit dit je prends ma retraite, il a zappé une commémoration qui lui était faite. Ce mec là je ne le vois pas dire je reviens. Lui s’est arrêté, il a dit basta c’est fini. Moi, je ne le vois pas revenir, maintenant je peux me tromper ».
Alors, que doit faire Didier Deschamps avec Antoine Griezmann ?