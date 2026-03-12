Mercato - PSG : La réunion surprise avec un Ballon d'Or !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la saison entre dans un moment décisif, les discussions pour le mercato ont déjà débuté en coulisses, et cette fois-ci cela pourrait bouger du côté du PSG. D'ailleurs, la presse espagnole fait état d'une réunion impliquant un Ballon d'Or et qui pourrait bien faire parler à Paris.

Mercredi soir, le PSG s'est brillamment imposé sur la pelouse du Parc des Princes contre Chelsea (5-2). Une victoire qui permet aux hommes de Luis Enrique de se retrouver en position idéale pour une qualification en quart de finale de la Ligue des champions. Une rencontre durant laquelle Ousmane Dembélé a d'ailleurs brillé, inscrivant un magnifique but. Mais pendant ce temps-là, son agent était visiblement occupé en Espagne.

LE BALLON D'OR EST DE RETOUR, QUEL BUT D'OUSMANE DEMBÉLÉ 😮‍💨



Ça part d'une parade de Safonov, et ça termine dans les filets de Chelsea, le PSG reprend l'avantage

Réunion surprise à Madrid ? En effet, selon les informations du journaliste espagnol Marcos Benito, Moussa Sissoko a été aperçu dans l'hôtel de Manchester City à Madrid avant le choc contre le Real à Bernabeu mercredi. « Il y a eu une réunion à l'hôtel de Manchester City à laquelle ont participé Ferran Soriano (directeur exécutif de Manchester City) et Hugo Viana, le directeur sportif, avec l'agent d'un joueur très important au niveau mondial. Ce joueur a gagné le Ballon d'Or. C'est l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko. Il a été aperçu dans l'hôtel de Manchester City », raconte-t-il au micro du Chiringuito.