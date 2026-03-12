Mercato - PSG : La réunion surprise avec un Ballon d'Or !

Alors que la saison entre dans un moment décisif, les discussions pour le mercato ont déjà débuté en coulisses, et cette fois-ci cela pourrait bouger du côté du PSG. D'ailleurs, la presse espagnole fait état d'une réunion impliquant un Ballon d'Or et qui pourrait bien faire parler à Paris.
Mercredi soir, le PSG s'est brillamment imposé sur la pelouse du Parc des Princes contre Chelsea (5-2). Une victoire qui permet aux hommes de Luis Enrique de se retrouver en position idéale pour une qualification en quart de finale de la Ligue des champions. Une rencontre durant laquelle Ousmane Dembélé a d'ailleurs brillé, inscrivant un magnifique but. Mais pendant ce temps-là, son agent était visiblement occupé en Espagne.
Réunion surprise à Madrid ?
En effet, selon les informations du journaliste espagnol Marcos Benito, Moussa Sissoko a été aperçu dans l'hôtel de Manchester City à Madrid avant le choc contre le Real à Bernabeu mercredi. « Il y a eu une réunion à l'hôtel de Manchester City à laquelle ont participé Ferran Soriano (directeur exécutif de Manchester City) et Hugo Viana, le directeur sportif, avec l'agent d'un joueur très important au niveau mondial. Ce joueur a gagné le Ballon d'Or. C'est l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko. Il a été aperçu dans l'hôtel de Manchester City », raconte-t-il au micro du Chiringuito.
L'agent de Dembélé discute avec Manchester City !
Et comme le rappelle Marcos Benito, le timing n'a rien d'anodin puisque le PSG et Ousmane Dembélé tardent à trouver un terrain d'entente pour une prolongation de contrat. « Il s'agit d'un moment durant lequel Ousmane Dembélé discute d'une prolongation avec le PSG alors que son contrat s'achève en 2028 », ajoute le journaliste espagnol. Le feuilleton Dembélé ne fait que commencer. Surtout s'il ne trouve pas rapidement un accord pour prolonger son bail avec le PSG. Mais sa prestation contre Chelsea va peut-être donner des idées aux Parisiens.