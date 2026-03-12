Sébastien Chabal passé proche d’un drame, «on risquait de me retrouver mort»

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Visage du rugby français durant plusieurs années, Sébastien Chabal reste très apprécié du grand public. Invité d’un podcast, l’ancien international français (62 sélections) a révélé avoir été victime d’un infarctus lors d’un trajet en voiture. Plus de peur que de mal pour celui qui officie désormais sur Canal+.

Star du rugby français dans les années 2000, se faisant remarquer du public avec ses cheveux longs et sa longue barbe, Sébastien Chabal a pris sa retraite en 2014 après deux dernières saisons réalisés du côté de Lyon. Depuis, l’ancien troisième ligne officie comme consultant sur Canal + et s’est également lancé dans l’entreprenariat. Invité du podcast Face à la toile, présenté par Romain Magellan , Sébastien Chabal a évoqué sa nouvelle vie et a révélé un moment qui aurait pu lui être fatal au cours d’un de ses déplacements professionnels.

« J’ai toujours su que j’allais faire au moins un infarctus. J’avais un terrain familial, et je savais à peu près les signes d’un infarctus. Sur la route, ces signes étaient de plus en plus présents. Je me suis arrêté sur une aire d’autoroute. Je me suis dit que ce n’était pas mes cervicales, a-t-il révélé, dans des propos rapportés par Blog-RCT. J’ai continué de rouler jusqu’à Valence. Je m’étais arrêté en me disant que ça allait peut-être passer. Mais les signes étaient plus douloureux. Je me suis dit qu’il fallait que j’y aille car sinon on risquait de me retrouver mort sur l’aire d’autoroute dans quelques semaines. Parce que c’était une aire où il n’y avait rien. »

« Heureusement mon cœur n’a pas de séquelles »

« Aux urgences, j’arrive : ‘Bonjour, je pense que je suis en train de faire un infarctus’. Ils m’ont demandé la carte vitale, etc. Je me suis enregistré, et j’étais en train de faire un infarctus. Je n’ai pas peur de la maladie, ça ne m’inquiète pas trop, poursuit Sébastien Chabal dans le podcast Face à la toile. Un infarctus, certes il y a la douleur, mais lorsque c’est pris à temps, ça va. Ils te mettent le stent, instantanément, tu n’as plus mal. Moi ça a été pris à temps et heureusement mon cœur n’a pas de séquelles. Ils te font un tout petit trou au poignet. Pour eux, c’est trop facile. La médecine est tellement incroyable. »

Loin d’être traumatisé par cet épisode, Sébastien Chabal reconnaît néanmoins se montrer prudent sur son hygiène de vie : « Un infarctus ? Je ne dis pas que ce n’est rien. Mais je dis que ça ne fait pas peur. J’étais peut-être conditionné. Je n’ai pas l’impression que je vais mourir de ça. Bien sûr que c’est grave. Pour ma famille, c’est grave. Cela inquiète davantage les gens. C’est pour ça que j’essaie de faire des efforts : ne pas fumer, je ne picole pas et je ne mange pas dégueulassement. »