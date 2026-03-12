Le XV de France va «exploser» ? Antoine Dupont devra passer «un examen psychologique»

Contre toute attente, le XV de France chuté en Ecosse, concédant sa première défaite en ce Tournoi des 6 Nations (50-40). Le Grand Chelem et donc perdu mais il reste tout de même un dernier match au Stade de France face à l’Angleterre, qui semble désormais faire peur à certains.
Le scénario catastrophe peut se répéter. Sur la pelouse de Murrayfield samedi dernier, le XV de France a totalement sombré face à l’Ecosse. Même Antoine Dupont, habituellement impressionnant, a affiché un visage bien terne. Suffisant pour dégonfler l’optimisme chez certains, avant le choc de la dernière journée du 6 Nations 2026, qui opposera la France à l’Angleterre.
« Si à domicile tu reprend une saucée contre les Anglais, c’est que le groupe a explosé »
C’est le cas de Vincent Moscato, qui craint déjà une explosion du XV de France, en cas de défaite face à l’Angleterre. « Tu es fracassé si ça se passe mal. Le niveau de certitudes qu’on avait, nous les premiers. On voyait cette équipe bien jouer, donc on avait un niveau de certitudes élevées » a estimé l’ancien rugbyman, sur RMC. « Tu fais trois matchs super et ensuite accident contre l’Ecosse, où tu prends sept essais... si tu reprends une saucée contre les Anglais, on est très mal ! Ce serait inacceptable. Si à domicile tu reprends une saucée contre les Anglais, c’est que le groupe a explosé ».
« Tu prend Dupont pour lui parler, lui faire l’examen psychologique »
Pour Moscato la solution est assez simple et elle passera par une petite discussion avec Antoine Dupont et les leaders. « Là tu es obligé de remettre en question tes leaders. Tu prend Dupont pour lui parler, lui faire l’examen psychologique. Tu fais venir les Ramos tout ça... Qu’est-ce qu’il s’est passé ? Qu’est ce qu’il s’est passé les gars ? » a lancé l’animateur vedette du Super Moscato Show. « On avait une équipe brillante avec des joueurs incroyables à chaque poste et on n’y arrive pas ! Je me disais que les Anglais allaient en prendre 40 au dernier match, mais là je sens une embrouille. Et ça, ça nous mettrait à plat, ça nous ferait très mal ».