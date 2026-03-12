«Mal à l’aise», il reçoit un cadeau de Zinedine Zidane auquel il ne s’attendait pas

Pierrick Levallet

Zinédine Zidane était respecté de tous lors de sa carrière de joueur. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France était considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Un ex-international français a d’ailleurs été choqué par un cadeau offert par le milieu offensif, passé par le Real Madrid et la Juventus.

La réputation de Zinédine Zidane n’est plus à faire. Sacré Ballon d’Or 1998, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France était respecté de tous tant il était considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Alors forcément, les nouveaux venus chez les Bleus étaient parfois impressionnés par le milieu offensif. Un ex-international français a d’ailleurs expliqué avoir été choqué par un cadeau reçu par Zinédine Zidane.

Cette chanteuse balaye les rumeurs sur Zinedine Zidane... l'homme de sa vie, c'est lui ! https://t.co/wNQYey5Pbb — le10sport (@le10sport) March 11, 2026

«J’étais ému, choqué» « Une personne arrivait à Clairefontaine avec les nouvelles technologies : le nouveau Motorola, le nouveau Nokia, le DVD portable avec la batterie de 3h... Moi, je ne pouvais pas m’acheter ça, je venais d’avoir un contrat, donc tu gardes ton argent. Et du coup, Zidane dit à Nino (surnom de Wiltord) : "qu’est-ce que tu lui fais comme cadeau ? Tu fais un cadeau à Djibril (Cissé), et moi à Philippe (Mexès)" » a confié Philippe Mexès dans Kampo il y a quelques mois.