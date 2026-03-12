Mercato - OM : «Je ne veux pas y aller», un champion du monde fait tout pour annuler son transfert

Pierrick Levallet

Très actif sur le mercato ces derniers temps, l’OM a parfois connu quelques clashs par le passé à cause du marché des transferts. Le club phocéen avait notamment forcé un attaquant à partir il y a quelques années. Mais le joueur en question a fait tout ce qu’il pouvait pour annuler son départ.

Ces derniers temps, l’OM s’est montré plutôt actif sur le mercato. Le club phocéen a d’ailleurs eu droit à quelques tensions à cause du marché des transferts. Il y a quelques années maintenant, Christophe Dugarry avait notamment été poussé vers la sortie. Le champion du monde 1998 était parti pour être transféré à la Juventus. L’attaquant a toutefois fait tout ce qu’il pouvait pour annuler le deal.

«Je me suis enfermé dans la chambre» « On est en mise au vert à Fuveau à l’époque, à côté d’Aix-en-Provence, et la veille du match, il me dit : « Tu vas signer à la Juventus ». Moi, je viens d’avoir mon premier enfant, né au mois d’octobre, je suis installé à Marseille, on vient d’être champion du monde six mois avant. Je suis bien à Marseille, tout se passe bien. Je suis enfin assez stable, après mes passages au Milan et à Barcelone qui n’ont pas été concluants. Je ne veux pas partir à la Juve. J’appelle Zizou, je lui dis : « Comment c’est chez toi ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu vas rester ? » Il me dit, « non, dans six mois je m’en vais. Avec Lippi c’est compliqué ». Et Rolland qui insiste pour que je signe là-bas, mais je lui dis, « Rolland, je ne veux pas y aller ». Il me répond : ‘De toute façon, tu n’as pas le choix. J’ai déjà trouvé ton remplaçant’. C’était Bruno Rodriguez » a d’abord expliqué Christophe Dugarry sur RMC en janvier dernier.