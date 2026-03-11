Mercato - OM : Ce recrutement prometteur qui a viré au fiasco, «pas un bon souvenir»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il arrive que certains coups tenté sur le marché des transferts n'aient pas la réussite espérée au départ, et c'est précisément ce qu'il s'est passé au début des années 2000 pour ce jeune joueur de l'équipe de France lorsqu'il s'est engagé à l'OM. Son expérience a finalement viré au fiasco, et il s'est longuement confié sur cet échec sous les couleurs marseillaises.

Les faits remontent à l'été 2003, alors que les dirigeants de l'OM étaient en quête de sang neuf au poste de défenseur central pour assurer la succession de Frank Leboeuf. Le club s'est donc tourné vers un élément prometteur du football français et jeune international, qui est arrivé tout droit du FC Barcelone pour se relancer à l'OM : Philippe Christanval.

Le fiasco Christanval à l'OM Interrogé par So Foot en 2016, Christanval a néanmoins confié qu'il gardait un souvenir plutôt amer de son expérience à l'OM : « Ce qui s’est passé, c’est que dès que je suis arrivé, j’avais un problème au genou. Et les dirigeants à l’époque, ils n’ont pas été très professionnels. Le championnat à Barcelone, il se finissait plus tard, donc je revenais de vacances. Les joueurs à Marseille, eux, ils étaient déjà en préparation depuis au moins deux semaines. Et dès que je suis arrivé, on m’a fait jouer deux matchs en deux jours, alors que je revenais tout juste de vacances. Ce sont des choses qu’on ne fait pas normalement. Normalement, quand quelqu’un arrive, tu lui fais une préparation et tu le fais jouer petit à petit. Du coup, j’ai fait les deux matchs, je n’étais pas prêt et je me suis blessé au genou. Et après, pendant les trois premiers mois, j’étais à l’infirmerie, je devais me retaper. Après, j’ai commencé à jouer. Il y a eu un changement d’entraîneur. Perrin est parti. Anigo est arrivé. Bref, Marseille, ce n’est pas un bon souvenir », confie l'ancien défenseur central.