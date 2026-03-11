Mercato - OM : Fiasco total, la signature à Marseille qui tourne au cauchemar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à chaque fois, l'OM a dynamité le mercato d'hiver en chamboulant encore son effectif... avec plus ou moins de succès. Et une transaction fait déjà largement parler compte tenu des évènements qui se son enchaînés, au point que la situation soit présentée comme un cauchemar.

Lors du mercato d'hiver, l'OM a de nouveau réalisé une énorme revue d'effectif en vue d'attaquer cette seconde partie de saison. Les Marseillais ont notamment obtenu le prêt d'Ethan Nwaneri. Un joli coup sur le papier mais qui a rapidement tourné au fiasco. Et pour cause, Arsenal avait accepté d'envoyer son jeune milieu offensif à Marseille pour deux principales raisons : Roberto De Zerbi et la Ligue des champions. Le technicien italien est parti, et l'OM a été éliminé dès la phase de championnat.

🇫🇷 Ethan Nwaneri’s missed penalty saw Marseille crash out of the French Cup last night



18-year-old came on at half time but later missed the 5th spot kick in the shootout



Charlie Cresswell was on the opposition, scoring in the second half for Toulousepic.twitter.com/DVztCrGroT — English Players Abroad (@EnglishAbroad1) March 5, 2026

Nwaneri, le prêt qui tourne au fiasco The Sun s'est donc penché sur la situation d'Ethan Nwaneri en estimant qu'il vit un cauchemar à Marseille où Habib Beye l'utilise très peu. Son tir-au-but contre Toulouse envoyé dans les tribunes du Vélodrome est un autre exemple des galères vécues par le baby Gunner, qui ne s'attendait pas à se retrouver dans une telle situation. Et avec un temps de jeu qui risque d'être très réduit puisque l'OM ne jouer plus que la Ligue 1.