Mercato - OM : Fiasco total, la signature à Marseille qui tourne au cauchemar !

Comme à chaque fois, l'OM a dynamité le mercato d'hiver en chamboulant encore son effectif... avec plus ou moins de succès. Et une transaction fait déjà largement parler compte tenu des évènements qui se son enchaînés, au point que la situation soit présentée comme un cauchemar.
Lors du mercato d'hiver, l'OM a de nouveau réalisé une énorme revue d'effectif en vue d'attaquer cette seconde partie de saison. Les Marseillais ont notamment obtenu le prêt d'Ethan Nwaneri. Un joli coup sur le papier mais qui a rapidement tourné au fiasco. Et pour cause, Arsenal avait accepté d'envoyer son jeune milieu offensif à Marseille pour deux principales raisons : Roberto De Zerbi et la Ligue des champions. Le technicien italien est parti, et l'OM a été éliminé dès la phase de championnat.
Nwaneri, le prêt qui tourne au fiasco
The Sun s'est donc penché sur la situation d'Ethan Nwaneri en estimant qu'il vit un cauchemar à Marseille où Habib Beye l'utilise très peu. Son tir-au-but contre Toulouse envoyé dans les tribunes du Vélodrome est un autre exemple des galères vécues par le baby Gunner, qui ne s'attendait pas à se retrouver dans une telle situation. Et avec un temps de jeu qui risque d'être très réduit puisque l'OM ne jouer plus que la Ligue 1.
Arteta veut rester positif
Néanmoins, au début du mois de février, Mikel Arteta tentait de se montrer positif quant à l'issue du prêt d'Ethan Nwaneri. « Finalement, nous devons prendre les décisions qui s’imposent à un moment donné en tenant compte du contexte et en prenant la meilleure décision pour le club. Pour Ethan, il était certain qu’il devait partir pour découvrir un environnement différent et se préparer à revenir chez nous. Encore une fois, c’est une décision, et cela fait partie du jeu lorsqu’on est prêté. Il faut donc travailler avec différents entraîneurs et cela peut arriver à tout moment. […] Oui, l’une des raisons était certainement Roberto, mais c’était aussi Marseille et ce que Marseille, en tant que club et environnement, apporte à Ethan. Et je pense que cela restera très positif », confiait le coach des Gunners en conférence de presse.