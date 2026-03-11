Mercato : Un salaire historique offert à Paris pour cette célébrité ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le Paris FC s'est renforcé au poste d'avant-centre. En effet, le club francilien s'est offert les services de Ciro Immobile. Mais avant de boucler la signature du buteur italien de 36 ans, le PFC espérait recruter un autre grand nom du marché européen. Malgré une offre colossale, le club emmené par Antoine Kombouaré s'est fait recaler par le joueur.

Ayant validé sa montée dans l'élite grâce à sa deuxième place acquise en Ligue 2 en 2024-2025, le Paris FC réalise une saison poussive. En effet, le club emmené par Antoine Kombouaré est classé 13ème en Ligue 1 avec 27 points (6 victoires, 9 nuls et 10 défaites), soit huit unités de plus que l'actuel barragiste, à savoir l'AJ Auxerre (19).

Mercato - PSG : Une star vend la mèche pour son futur transfert ? https://t.co/qwd2bEAlkY — le10sport (@le10sport) March 11, 2026

Le Paris FC a proposé 1,3M€ à Edin Dzeko Pour se mettre à l'abri et assurer son maintien le plus rapidement possible, le Paris FC s'est activé lors du dernier mercato hivernal. Et la priorité de la direction francilienne était de recruter un grand nom en attaque. Dans un premier temps, le PFC était déterminé à s'attacher les services d'Edin Dzeko. Pour faire plier le buteur bosnien de 39 ans, les hautes sphères du club parisien auraient formulé une offre XXL. D'après les indiscrétions de BILD, divulguées ce mercredi matin, les hautes sphères du Paris FC auraient proposé environ 1,3M€ à Edin Dzeko, et ce, pour qu'il réalise une pige de cinq mois, soit jusqu'à la fin de la saison. Ce qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du club. Toutefois, l'ancienne gloire de Manchester City a recalé le PFC, préférant rejoindre Schalke 04, pensionnaire de la deuxième division allemande, où il perçoit un salaire global de près de 300 000€.