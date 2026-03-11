Mercato : Kylian Mbappé concerné par un transfert XXL ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, l’heure est au choc contre Manchester City ce mercredi en 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions dans un contexte où il est déjà question de l’avenir de Vinicius Jr éventuellement ailleurs qu’à la Casa Blanca avec l’éventuel transfert d’une star du Real Madrid en retour.

Il fut une époque où Florentino Pérez ne jurait que par les transferts de stars. Au début des années 2000, lors de son premier mandat à la présidence du Real Madrid, l’homme d’affaires espagnol avait successivement, chaque été, mis la main sur Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo ainsi que David Beckham. L’ère des Galactiques était née et impulsée par Pérez qui démissionnait en 2006 avant de revenir trois ans plus tard avec dans ses valises Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema et Xabi Alonso entre autres.

Le Real Madrid rêvait il y a un an et demi d'associer Erling Haaland à Kylian Mbappé. Même si ce transfert paraît aujourd'hui compliqué à mettre en œuvre, le club madrilène, qui affronte City en 8es de finale de la Ligue des champions, n'y a pas renoncé ➡️ https://t.co/42Vqnb318B pic.twitter.com/Ma3QjxknAi — L'Équipe (@lequipe) March 11, 2026

Le feuilleton Haaland n’est pas terminé Depuis cette fameuse année 2009, Florentino Pérez n’a plus quitté son poste de président et a, au fil du temps su trouver les mots pour attirer d’autres stars telles que Gareth Bale, Eden Hazard, Toni Kroos et bien d’autres. Mais pendant des années, Pérez n’avait qu’une seule obsession : recruter Kylian Mbappé. Chose qui a enfin eu lieu à l’été 2024 après divers échecs en 2022, 2021 ainsi que 2017. En parallèle, le président du Real Madrid faisait l’impasse sur Erling Braut Haaland en 2021 ainsi qu’en 2022 refusant de débourser la somme de 75M€.