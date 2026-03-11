Nouveau record pour Victor Wembanyama en NBA... mais personne ne parle de lui !

Victor Wembanyama a encore livré une magnifique prestation afin de permettre aux Spurs de dominer les Celtics (125-116) dans l'un des chocs de la soirée en NBA. Le Français a même égalé l'un de ses records. Mais aussi impressionnante soit-elle, la performance de Wemby est quasiment passée inaperçue, éclipsée par un joueur entré dans la légende.
En grande forme, Victor Wembanyama a encore une fois porté les Spurs vers la victoire lors du choc de la nuit en NBA. Deuxième à l'Ouest, San Antonio a effectivement dominé les Celtics, qui occupe la même position à l'Est (125-116). De quoi conforter le statut des Spurs, deuxième meilleur franchise de la Ligue derrière le Thunder. Et cette victoire a encore été marquée par la prestation de Wembanyama auteur de 39 points en 11 rebonds.
Wembanyama encore très impressionnant...
Le Français s'est également illustré par son adresse à trois points avec 53,3% de réussite sur les shoots longue distance. Wemby a même égalé son record dans ce domaine avec 8 tirs à trois points. Une façon pour lui de s'extirper de la raquette où il est ciblé par des défenses rudes. De quoi impressionner son entraîneur Mitch Johnson. « Il a vraiment prouvé qu’il pouvait s’écarter du cercle et continuer de marquer. Cela pose de sérieux problèmes aux défenses dans la manière dont elles veulent jouer, parce que si vous essayez de retirer l’attention qu’il génère, cela peut ouvrir le reste du terrain », a confié le coach des Spurs en conférence de presse.
... mais la nuit a été marquée par Bam Adebayo
Et pourtant, la performance, bien qu'exceptionnelle, de Victor Wembanyama est pourtant passé inaperçue. Il faut dire que la NBA n'a d'yeux que pour Bam Adebayo, auteur d'une prestation légendaire lors de la victoire du Heat contre les Wizards (150-129). Et pour cause, avec 83 points, il réalise tout simplement la deuxième plus grande performance de l'histoire en terme de scoring derrière l'intouchable Wilt Chamberlain et ses 100 points, mais devant les 81 points de Kobe Bryant. Suffisant pour reléguer au second plan Victor Wembanyama. Mais nul doute que le Français reviendra rapidement dans la lumière.