Zinedine Zidane et son équipe de rêve : C’est reparti avec Mbappé ?

Kylian Mbappé a eu le droit à un accueil de star dans un Santiago Bernabeu plein à craquer en juillet 2024. Une réception qui rappelle celles d’autres joueurs des Galactiques avant lui à l’instar de Zinedine Zidane, Ballon d’or ainsi que champion du monde et d’Europe à l’été 2001. Le Real Madrid préparerait en coulisses un projet similaire avec Mbappé comme tête d’affiche.

Une époque révolue qui paraît si lointaine. Et pourtant, elle n’a eu lieu qu’il y a deux décennies de cela. Au début du siècle, Florentino Pérez était nommé président du Real Madrid en remportant le suffrage auprès des socios lors des sélections avec notamment comme promesse de campagne le recrutement d’une star du football européen à l’époque : Luis Figo qui faisait les beaux jours du FC Barcelone, l’ennemi du Real Madrid. Cette année-là, Pérez frappait fort avec le transfert de celui qui allait être sacré Ballon d’or quelques mois plus tard. En 2001 et 2002, ce furent au tour de Zinedine Zidane et de Ronaldo de débarquer, deux autres lauréats du Ballon d’or avant la venue de David Beckham en 2003 pour boucler la boucle et former la version finale des Galactiques.

Le Real Madrid rêvait il y a un an et demi d'associer Erling Haaland à Kylian Mbappé. Même si ce transfert paraît aujourd'hui compliqué à mettre en œuvre, le club madrilène, qui affronte City en 8es de finale de la Ligue des champions, n'y a pas renoncé ➡️ https://t.co/42Vqnb318B pic.twitter.com/Ma3QjxknAi — L'Équipe (@lequipe) March 11, 2026

Le Real Madrid, «rêve absolu» d’une superstar ? Zinedine Zidane a fait partie d’une équipe de folie et a donc pu côtoyer Ronaldo Il Fenomeno, une joie de pouvoir l’admirer au quotidien et pendant les entraînements comme récemment révélé par Zizou à L’Équipe dans le cadre du 80ème anniversaire du quotidien sportif. Florentino Pérez était à la baguette de l’équipe stellaire en question et pourrait remettre le couvercle plus de 20 ans plus tard. Kylian Mbappé a débarqué du PSG en tant qu’agent libre en juin 2024 et une autre étoile du football mondial serait susceptible d’en faire de même à l’avenir. L’Équipe a affirmé ce mercredi, jour de 1/8ème de finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City que des membres du directoire madrilène auraient pris la température auprès de l’entourage d’Erling Braut Haaland afin de prendre connaissance de la pensée du Norvégien : le Real Madrid est « le rêve absolu » du joueur.