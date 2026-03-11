«Qu'est-ce qui ma pris ?» : Moment de gêne avec Zinedine Zidane, cette célébrité en a «fait des cauchemars»

Amadou Diawara

Depuis la fin de sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a l'habitude d'organiser des matchs pour la bonne cause. Pour l'un de ses événements, le Ballon d'Or 98 a invité un chanteur français. Toutefois, ce dernier a vécu un moment gênant avec Zinedine Zidane lors de leur rendez-vous.

Zinedine Zidane a eu une brillante carrière de joueur. Passé par l'AS Cannes, les Girondins de Bordeaux et le Real Madrid, l'ancien numéro 10 a remporté tous les trophées majeurs en club, notamment la Ligue des Champions. Et avec l'équipe de France, Zinedine Zidane a été sacré à la Coupe du Monde 1998 et à l'Euro 2000. En prime, l'ex-meneur de jeu a soulevé le plus beau titre individuel en 1998 : le Ballon d'Or. Après avoir raccroché les crampons, Zinedine Zidane s'est lancé dans une carrière d'entraineur. Dès son premier mandat en tant que coach de l'équipe première du Real Madrid, le technicien de 53 ans a offert trois nouvelles Ligue des Champions aux merengue. Libre de tout contrat depuis l'été 2021, Zinedine Zidane se montre tout de même actif, organisant notamment des matchs caritatifs.

«Il sera content de l’entendre» : Zinedine Zidane va bondir en écoutant RMC ? https://t.co/nMGb1zMHce — le10sport (@le10sport) March 11, 2026

«Zidane l'a appelé pour participer à un match» Alors que Calogero était invité sur le plateau de C à vous le 29 août 2025, son frère a raconté une anecdote amusante avec Zinedine Zidane (53 ans). « Il y a quatre ans à peu près, Zidane l'a appelé pour participer à un match pour une association. (...) Vers la fin du match, Zidane lui donne un caviar comme il sait en donner, la balle arrive sur Calo et là on était tous en attente ! (...) Calo lève le pied pour arrêter la balle et la balle lui passe sous le pied et elle va en touche », a-t-il raconté.