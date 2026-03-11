Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump, sa nouvelle annonce inattendue sur la Coupe du Monde !

Le 11 juin 2026, la Coupe du Monde 2026 va démarrer avec le duel entre le Mexique et l'Afrique du Sud. En plein conflit au Moyen-Orient, Donald Trump s'est prononcé sur la situation de l'Iran, et ce, lors d'un échange avec Gianni Infantino. Le patron de la FIFA ayant relayé les propos du président des Etats-Unis.
La prochaine Coupe du Monde est programmée entre le 11 juin et le 19 juillet en Amérique du Nord. En effet, les rencontres auront lieu à la fois aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada cet été. En plein conflit au Moyen-Orient, Donald Trump (79 ans) a évoqué le cas de l'Iran avec Gianni Infantino (55 ans). Le patron de la FIFA a d'ailleurs rapporté les propos du président des USA sur son compte Instagram ce mercredi matin.
«Nous avons évoqué la situation actuelle en Iran»
« Ce (mardi) soir, j'ai rencontré le président des États-Unis, Donald J. Trump, pour discuter de l'état de l'avancement des préparatifs de la prochaine Coupe du monde de la FIFA et de l'enthousiasme croissant à l'approche du coup d'envoi, prévu dans seulement 93 jours. Nous avons également évoqué la situation actuelle en Iran, et le fait que l'équipe iranienne se soit qualifiée pour participer à la Coupe du monde de la FIFA 2026 », a écrit Gianni Infantino, avant d'en rajouter une couche.
«Trump a réaffirmé que l'équipe iranienne était bien sûr la bienvenue»
« Au cours de nos discussions, le président Trump a réaffirmé que l'équipe iranienne était bien sûr la bienvenue pour participer au tournoi aux États-Unis. Nous avons tous besoin d'un événement comme la Coupe du monde de la FIFA pour rassembler les gens, aujourd'hui plus que jamais, et je remercie sincèrement le président des États-Unis pour son soutien, qui montre une fois de plus que le football unit le monde », a conclu Gianni Infantino, le président de la FIFA.