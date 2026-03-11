Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump, sa nouvelle annonce inattendue sur la Coupe du Monde !

Amadou Diawara

Le 11 juin 2026, la Coupe du Monde 2026 va démarrer avec le duel entre le Mexique et l'Afrique du Sud. En plein conflit au Moyen-Orient, Donald Trump s'est prononcé sur la situation de l'Iran, et ce, lors d'un échange avec Gianni Infantino. Le patron de la FIFA ayant relayé les propos du président des Etats-Unis.

La prochaine Coupe du Monde est programmée entre le 11 juin et le 19 juillet en Amérique du Nord. En effet, les rencontres auront lieu à la fois aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada cet été. En plein conflit au Moyen-Orient, Donald Trump (79 ans) a évoqué le cas de l'Iran avec Gianni Infantino (55 ans). Le patron de la FIFA a d'ailleurs rapporté les propos du président des USA sur son compte Instagram ce mercredi matin.

The biggest-ever @FIFAWorldCup is just 100 days away! 🤩



48 teams. 104 games. 11 June to 19 July. 🏆 pic.twitter.com/RHsSFtWEfs — FIFA (@FIFAcom) March 3, 2026

«Nous avons évoqué la situation actuelle en Iran» « Ce (mardi) soir, j'ai rencontré le président des États-Unis, Donald J. Trump, pour discuter de l'état de l'avancement des préparatifs de la prochaine Coupe du monde de la FIFA et de l'enthousiasme croissant à l'approche du coup d'envoi, prévu dans seulement 93 jours. Nous avons également évoqué la situation actuelle en Iran, et le fait que l'équipe iranienne se soit qualifiée pour participer à la Coupe du monde de la FIFA 2026 », a écrit Gianni Infantino, avant d'en rajouter une couche.