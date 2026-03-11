Mercato : Antoine Griezmann débarque sur Canal+ et règle son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, l'option d'un transfert d'Antoine Griezmann a largement circulé. Et pour cause, le Français semblait tout proche de rejoindre Orlando en MLS. Mais alors qu'il rêve d'évoluer au sein du championnat nord-américain, le champion du monde 2018 a décliné cette opportunité et justifie son choix.

Déjà retraité avec l'équipe de France, Antoine Griezmann se concentre également sur la fin de sa carrière en club. Du haut de ses 34 ans, le natif de Mâcon est effectivement plus proche de la fin que du début et cela pourrait donc précipiter son départ, d'autant plus qu'il n'a jamais caché son rêve d'évoluer en MLS durant sa carrière.

Griezmann a bien fait de rester ! Cependant, ce ne sera pas pour tout de suite. Et pour cause, alors qu'il semblait tout proche de rejoindre Orlando, Antoine Griezmann a préféré décliner cette proposition afin de se concentrer sur la fin de saison avec l'Atlético de Madrid et la possibilité d'enfin remporter son premier titre majeur en Espagne avec les Colchoneros, qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Et le Français ne doit pas regretter son choix puisqu'il a livré une magnifique prestation mardi soir lors de la large victoire contre Tottenham en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (5-2).