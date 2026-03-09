Formule 1 : Verstappen avec Mercedes, ce nouveau projet est officiel !

Les prochaines semaines seront chargées pour Max Verstappen, en quête d’un nouveau titre mondial en Formule 1 avec Red Bull, mais pas seulement. Le Néerlandais va également prendre part à un nouveau défi figurant sur sa « liste de souhaits depuis longtemps », et ce au volant d’une Mercedes !
Quadruple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen n’a jamais caché son intérêt pour l’endurance, au point d’avoir déjà fondé sa propre écurie GT3 : Verstappen.com Racing. Une première étape vers une possible reconversion. « Les plans sont en cours, étape par étape, expliquait la star de Red Bull l’été dernier. Pour l’instant, je préfère encore courir seul, en F1. L’endurance viendra après, avec des courses en équipage. Et peut-être qu’un jour, je serai sur le muret, en tant que patron d’équipe. Là, je pourrai critiquer tous ceux qui sont au volant ! » Un nouveau cap sera franchi en mai avec la participation de Max Verstappen sur la course des 24 heures du Nürburgring.
« Je suis très enthousiaste à l'idée que cela puisse enfin se concrétiser »
C’est désormais officiel, Max Verstappen prendra part à cette classique de l’endurance qui aura lieu le week-end du 17 mai. « Le Nürburgring est un endroit spécial. Il n'existe aucun autre circuit comme celui-ci. Les 24 Heures du Nürburgring figurent sur ma liste de souhaits depuis longtemps, donc je suis très enthousiaste à l'idée que cela puisse enfin se concrétiser », a annoncé le Néerlandais, au volant d'une Mercedes GT3 engagée par sa propre équipe.
« Tirer le maximum de nous-mêmes en course »
« L'an dernier, j'ai obtenu ma licence DMSB pour la Nordschleife et j'ai pu participer à la NLS9, où nous avons gagné. Cette préparation est très précieuse, car nous avons beaucoup appris et nous pouvons intégrer ces enseignements dans le programme de cette année », a ajouté Max Verstappen, notamment associé à un Français dans cette aventure, Jules Gounon, pilote Alpine en WEC et spécialiste de la Mercedes-AMG GT3. Ils seront accompagnés de l'Espagnol Daniel Juncadella et de l'Autrichien Lucas Auer.
« Avec Dani, Jules et Lucas, nous avons un équipage solide et nous bénéficions d'un excellent soutien de Red Bull et de Mercedes-AMG Motorsport. Il s'agit maintenant de faire les bons préparatifs avant les épreuves afin de tirer le maximum de nous-mêmes en course », a conclu Verstappen, rapporté par Motorsport. Les quatre hommes participeront à une course préparatoire prévue le 21 mars sur le Nürburgring, entre le Grand Prix de Chine (15 mars) en F1 et celui du Japon (29 mars).