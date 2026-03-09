Formule 1 : Verstappen avec Mercedes, ce nouveau projet est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les prochaines semaines seront chargées pour Max Verstappen, en quête d’un nouveau titre mondial en Formule 1 avec Red Bull, mais pas seulement. Le Néerlandais va également prendre part à un nouveau défi figurant sur sa « liste de souhaits depuis longtemps », et ce au volant d’une Mercedes !

Quadruple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen n’a jamais caché son intérêt pour l’endurance, au point d’avoir déjà fondé sa propre écurie GT3 : Verstappen.com Racing. Une première étape vers une possible reconversion. « Les plans sont en cours, étape par étape, expliquait la star de Red Bull l’été dernier. Pour l’instant, je préfère encore courir seul, en F1. L’endurance viendra après, avec des courses en équipage. Et peut-être qu’un jour, je serai sur le muret, en tant que patron d’équipe. Là, je pourrai critiquer tous ceux qui sont au volant ! » Un nouveau cap sera franchi en mai avec la participation de Max Verstappen sur la course des 24 heures du Nürburgring.

Lewis Hamilton : Le projet historique avec une star planétaire qui rapporte 288M€ ! https://t.co/ZzKyj9xKpg — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« Je suis très enthousiaste à l'idée que cela puisse enfin se concrétiser » C’est désormais officiel, Max Verstappen prendra part à cette classique de l’endurance qui aura lieu le week-end du 17 mai. « Le Nürburgring est un endroit spécial. Il n'existe aucun autre circuit comme celui-ci. Les 24 Heures du Nürburgring figurent sur ma liste de souhaits depuis longtemps, donc je suis très enthousiaste à l'idée que cela puisse enfin se concrétiser », a annoncé le Néerlandais, au volant d'une Mercedes GT3 engagée par sa propre équipe.