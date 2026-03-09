Mercato - PSG : On connaît peut-être le premier (gros) transfert de l’été, et ça concerne Antoine Griezmann !

Axel Cornic

A 34 ans, Antoine Griezmann continue d’écrire l’histoire de l’Atlético de Madrid, où il a récemment joué son 484e match toutes compétitions confondues. Mais l’histoire serait proche de la fin, puisque le Français serait tenté par un nouveau défi au cours de sa carrière et cela fait énormément parler en ce moment.

Après la victoire historique en Ligue des Champions, il a été décidé au PSG de très peu recruter lors du mercato estival. Un choix fort qui a beaucoup été critiqué, qui aurait vraisemblablement été motivé par l’envie de Luis Enrique de garder son effectif inchangé. Mais la tendance pourrait changer à la fin de la saison et notamment sur le front des départs.

Le PSG attend au moins 45M€ pour le départ de Kang-In Lee !

L’Atletico Madrid, très intéressé, voit le Sud-Coréen comme le successeur d’Antoine Griezmann. pic.twitter.com/zFTky1JLwZ — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) March 9, 2026

Kang-In Lee sacrifié par le PSG ? Plusieurs joueurs parisiens pourraient en effet faire leurs valises cet été et l’un des noms qui revient le plus souvent est celui de Kang-in Lee, sous contrat jusqu’en juin 2028. L’international sud-coréen semble être très apprécié par le coach du PSG, notamment grâce à sa polyvalence, mais il pourrait bien être sacrifié pour renforcer l’effectif à certains postes. Car il semble avoir une grosse cote sur le marché des transferts et notamment de l’autre côté des Pyrénées.