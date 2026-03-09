PSG - «J’ai un problème...» : Luis Enrique a agacé Jérôme Rothen, l’explication sur RMC

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cinq jours avant son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea, mercredi au Parc des Princes, le PSG a chuté à domicile vendredi face à l’AS Monaco (1-3) en championnat. Une rencontre au cours de laquelle Jérôme Rothen n’a pas aimé la gestion de Luis Enrique, comme il l’a exprimé sur les ondes de RMC.

Avant sa double confrontation contre Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions, et le match aller mercredi au Parc des Princes, le PSG est en plein doute. Vendredi, les Parisiens se sont inclinés face à l’AS Monaco (1-3) et ont vu dimanche le RC Lens revenir à seulement un point au classement.

🔴🔵 @RothenJerome : "Très clairement, contre Monaco, j'ai vu de la gestion de la part du PSG, plus que d'habitude. Mais il est possible que le PSG ait une attitude différente et fasse un grand match contre Chelsea. Ce n'est pas possible de les voir à ce niveau-là mercredi.." pic.twitter.com/wUXjQEMuDT — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 9, 2026

« On a vu très clairement, mais plus que d’habitude, qu’il y avait de la gestion » « Que ce soit dans l’attitude des joueurs ou la composition d’équipe, on a vu très clairement, mais plus que d’habitude, qu’il y avait de la gestion. Comment gérer la fatigue des joueurs pour essayer de remettre de l’énergie dans la tête de certains. Quand tu vois la composition d’équipe… », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC, lui qui a exprimé son mécontentement concernant la gestion du temps de jeu de ses joueurs par Luis Enrique.