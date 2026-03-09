Une fake news sur Medhi Benatia dérange l'OM, la réponse tombe

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia annonçait lui aussi son départ de l’OM, avant de finalement accepter de rester jusqu’à la fin de la saison, à la demande de Frank McCourt. Le club a exercé son droit de réponse face à certaines informations parues lors de cette période, qui concerne le directeur du football de Marseille.

L’OM a connu beaucoup de changements au sein de son organigramme ces dernières semaines, et d’autres suivront dans les prochaines, à commencer par le départ de Fabrizio Ravanelli qui devrait être annoncé très bientôt. Quatre jours après celui de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia annonçait avoir posé sa démission, sur ses réseaux sociaux personnels, avant de finalement accepter de rester jusqu’à la fin de la saison, à la demande de Frank McCourt.

Une manœuvre de Benatia pour écarter Longoria ? S’il est resté avec des fonctions élargies, Pablo Longoria quant à lui a été relégué au second plan, dans un rôle uniquement institutionnel, et depuis remplacé par Alban Juster. Certains y ont alors vu une manœuvre de Medhi Benatia afin d’écarter son président et prendre le pouvoir. Le 17 février, L’Equipe évoquait des interrogations dans le premier cercle de Pablo Longoria, composé d’Alban Juster, Alessandro Antonello et Maxime Quinart, sur une éventuelle « poussette » planifiée de la part du Franco-Marocain, qui avait des relations plus froides avec l’Espagnol depuis quelques mois.

Trois dirigeants de l’OM contestent la version de L’EQUIPE Une version contestée par les trois personnes en question, qui ont exercé leur droit de réponse afin de démentir des questionnements concernant une stratégie de Medhi Benatia à l’encontre de Pablo Longoria. « Suite à la publication de l'article intitulé "Benatia démissionnaire mais maintenu, Longoria mis de côté : Frank McCourt prend ses responsabilités pour sauver la saison et l'avenir de l'OM", Maxime Quinart, Alessandro Antonello et Alban Juster contestent fermement l'existence d'une discussion entre dirigeants de l'Olympique de Marseille visant à s'interroger sur une éventuelle stratégie ou "poussette" planifiée à l'avance de la part de Monsieur Medhi Benatia. Il n'y a pas eu le moindre questionnement exprimé sur ce sujet, ni aucune "sensation" permettant d'insinuer le contraire », ont indiqué Alban Juster, Alessandro Antonello et Maxime Quinart.