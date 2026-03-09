Insultes et dérapages : L’OM prend la parole après des «agissements inacceptables»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce lundi, l’OM a pris la parole alors que l’une de ses équipes aurait été victime d’insultes racistes et de cris de singes en plein match le week-end dernier. Le club a condamné ces « agissements inacceptables », rappelant son engagement dans la lutte contre le racisme et toutes formes de discrimination.

Le week-end dernier, les quarts de finale de la Coupe Nike U18, l’équivalent de la Coupe Gambardella chez les femmes, avaient lieu, avec notamment la rencontre opposant le Stade de Reims et l’OM (2-0). Comme indiqué par So Foot, le match a été interrompu pendant une dizaine de minutes en raison d’accusations d’insultes racistes proférées par des supporters contre les joueuses marseillaises. Ces dernières auraient notamment été traitées de « sales singes ».

❌Alors que les quarts de finale de Gambardella féminine se déroulaient ce dimanche, le match opposant le Stade de Reims à l’Olympique de Marseille a été interrompu dix minutes en fin de rencontre à cause d’insultes racistes proférées par certains supporters présents dans les… pic.twitter.com/LR8Az13Mwz — SO FOOT (@sofoot) March 9, 2026

« Le club condamne avec la plus grande fermeté ces agissements inacceptables » Ce lundi, l’OM a réagi via un communiqué publié sur son site internet afin de condamner ces agissements et apporter son soutien à ses joueuses : « L’Olympique de Marseille et Les Marseillaises ont pris connaissance des insultes racistes et discriminatoires proférées depuis les tribunes lors du match U18 Féminines opposant le Stade de Reims à l’Olympique de Marseille ce dimanche 8 mars 2026, comptant pour les quarts de finale de la Coupe Nationale. Le club condamne avec la plus grande fermeté ces agissements inacceptables, qui n’ont leur place ni sur un terrain de football, ni dans le sport en général, ni plus largement dans notre société. Le racisme et toute autre forme de discrimination sont une atteinte aux valeurs fondamentales que le football doit incarner : le respect, l’inclusion et le vivre-ensemble. L’Olympique de Marseille tient à apporter tout son soutien aux joueuses qui ont été visées par ces insultes. Le club se tient pleinement à leurs côtés et réaffirme son engagement constant pour protéger ses Marseillaises et défendre leur dignité. »