La boulette qui lui a «coupé les jambes» : Il décide de tourner le dos à l'équipe de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières années, l'équipe de France a vu de nombreux joueurs binationaux lui tourner et préférer donc d'autres séléctions. L'Algérie, le Maroc... Ils ont ainsi profité de la situation pour mettre la main sur des éléments qui auraient pu prétendre à une place chez les Bleus. Mais voilà que parfois, ces décisions sont le fruit de situation étonnante.

Alors qu'on a notamment connu Bakary Sako sous le maillot de l'ASSE, l'attaquant avait eu l'occasion de porter le maillot de l'équipe de France chez les jeunes. Sélectionné en moins de 19 ans, il avait également évolué avec les Espoirs. Le fait est que Sako n'a ensuite pas rejoint les A, préférant plutôt défendre les couleurs du Mali. Et si l'ancien Stéphanois en est arrivé à cette décision, c'est parce qu'il avait connu un moment rocambolesque.

«Je n’aurais jamais fait ça» : Le comportement en équipe de France qui a surpris Zinédine Zidane ! https://t.co/vIdOCmKpi6 — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« Il annonce qu'il s'est en fait trompé de Sakho » En effet, si Bakary Sako a choisi le Mali plutôt que l'équipe de France, c'est notamment à cause d'une boulette de Laurent Blanc, quand celui-ci était sélectionneur des Bleus. A l'occasion d'un entretien accordé en 2025 à Rapunchline, l'international mamlien avait expliqué : « J'étais dans la pré-liste. Il y avait moi et Mamadou Sakho. Quand Laurent Blanc donne la liste, c'est mon prénom qu'il dit. Quand je rentre de l'entrainement, tout le monde me saute dessus. On me félicite pour ma première sélection en Équipe de France. J'avais fait les sélections de jeunes, il me manquait que les A. Mon téléphone sonne partout. Quelques minutes après, Laurent Blanc fait une interview sur BFM et annonce qu'il s'est en fait trompé de Sakho. Il m'a coupé les jambes (sourire) ».