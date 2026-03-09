«On ne le reverra peut-être plus jamais…» : Un champion du monde 1998 lance l’alerte, «il est méconnaissable»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Premiers champions du monde de l’histoire du football français en 1998, plusieurs joueurs d’Aimé Jacquet ont ensuite démarré une carrière dans les médias, intervenant sur les sujets d’actualité. C’est le cas de Christophe Dugarry, officiant sur RMC. Ce lundi, l’ancien attaquant a affiché son inquiétude sur un sujet.

À la veille du match entre le PSG et Chelsea en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, Christophe Dugarry était présent au micro de RMC pour intervenir dans l’émission de Jérôme Rothen. Et à la veille de ce rendez-vous crucial pour la bande à Luis Enrique, le champion du monde 1998 n’a pas caché son inquiétude, affichant de gros doutes sur la capacité du club vainqueur de la C1 l’an passé à retrouver le niveau qui était le sien.

« Au bout d’un moment, il y a une réalité qui te rattrape » « Le PSG est dépassé, sans idée, c’est quand même assez triste. L’auto-persuasion ou la méthode Coué de Luis Enrique a ses limites. Au bout d’un moment, il y a une réalité qui te rattrape, c’est que ton équipe n’y arrive plus. Tout ce qui a fait sa force pendant cinq mois n’existe plus, analyse Christophe Dugarry. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et personne n’est sûr de rien. Pendant cinq mois, on a vu un Paris Saint-Germain exceptionnel. Ça veut dire que peut-être on ne reverra plus jamais le Paris Saint-Germain à ce niveau-là. Il faut l’entendre. Et même les joueurs doivent l’entendre. On a tous eu dans nos carrières des moments où on a marché sur l’eau. Ça a duré des semaines, des mois, des années, ça dépend… »