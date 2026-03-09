«On ne le reverra peut-être plus jamais…» : Un champion du monde 1998 lance l’alerte, «il est méconnaissable»

Premiers champions du monde de l’histoire du football français en 1998, plusieurs joueurs d’Aimé Jacquet ont ensuite démarré une carrière dans les médias, intervenant sur les sujets d’actualité. C’est le cas de Christophe Dugarry, officiant sur RMC. Ce lundi, l’ancien attaquant a affiché son inquiétude sur un sujet.
À la veille du match entre le PSG et Chelsea en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, Christophe Dugarry était présent au micro de RMC pour intervenir dans l’émission de Jérôme Rothen. Et à la veille de ce rendez-vous crucial pour la bande à Luis Enrique, le champion du monde 1998 n’a pas caché son inquiétude, affichant de gros doutes sur la capacité du club vainqueur de la C1 l’an passé à retrouver le niveau qui était le sien.
« Au bout d’un moment, il y a une réalité qui te rattrape »
« Le PSG est dépassé, sans idée, c’est quand même assez triste. L’auto-persuasion ou la méthode Coué de Luis Enrique a ses limites. Au bout d’un moment, il y a une réalité qui te rattrape, c’est que ton équipe n’y arrive plus. Tout ce qui a fait sa force pendant cinq mois n’existe plus, analyse Christophe Dugarry. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et personne n’est sûr de rien. Pendant cinq mois, on a vu un Paris Saint-Germain exceptionnel. Ça veut dire que peut-être on ne reverra plus jamais le Paris Saint-Germain à ce niveau-là. Il faut l’entendre. Et même les joueurs doivent l’entendre. On a tous eu dans nos carrières des moments où on a marché sur l’eau. Ça a duré des semaines, des mois, des années, ça dépend… »
« Le Paris Saint-Germain est méconnaissable »
« Il y a des leviers qui existent: se reposer à l’intersaison et ne pas aller faire une Coupe du monde des clubs. Prendre des recrues qui vont dynamiser le groupe et t’amener quelque chose de nouveau, ça n’a pas été fait, regrette l’ancien coéquipier de Zinedine Zidane. Il y a plein de leviers possibles qui n’ont pas été activés parce que le Paris Saint-Germain s’est trouvé très fort, de manière légitime. Ils se sont dit: ‘Ça va suffire’, sauf que ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain est méconnaissable. C’est devenu une équipe qui ne fait plus peur… »
« Luis Enrique commence enfin à être inquiet. La méthode Coué ne fonctionne plus. J’espère pour tous ceux qui aiment le Paris Saint-Germain que les choses vont s’arranger, mais moi je suis inquiet depuis un petit moment maintenant, poursuit Dugarry. Ce n’est pas un accident, c’est une continuité. Comment c’est possible la différence de niveau entre ce qu’on a vu pendant cinq mois et ce qu’on voit aujourd’hui? L’écart entre les deux commence à être très inquiétant ».