«Je ne peux plus continuer», le coup de fil qui a bouleversé la carrière de Zinédine Zidane !

Pierrick Levallet

Bien avant d’être entraîneur, Zinédine Zidane a connu une riche carrière en tant que joueur. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France était respecté de tous, tant il était considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. Passé par les Girondins de Bordeaux, le milieu offensif s’est surtout construit une solide réputation à la Juventus puis au Real Madrid. Mais sa carrière aurait pu prendre un autre tournant s’il n’avait pas reçu un coup de fil important.

Zinédine Zidane a failli signer... au FC Barcelone ? Comme le rapporte So Foot, Zinédine Zidane était très proche du FC Barcelone en 1996. Johan Cruyff souhaitait construire un noyau solide avec Youri Djorkaeff et Laurent Blanc en plus du Ballon d’Or 1998. Le coach néerlandais avait même négocié le transfert en personne afin d’éviter les fuites et un accord avait été trouvé. Seulement, le limogeage de Johan Cruyff a tout relancé. Ce dernier n’avait ainsi pas manqué de l’appeler pour le libérer de sa parole. « Écoute, je ne peux plus continuer. Si tu reçois une offre du Barça, elle ne viendra plus de moi. Fais ce qui est le mieux pour toi » avait expliqué le technicien à Zinédine Zidane. Conseillé par Michel Platini, Zizou s’était alors tourné vers la Juventus et est devenu le meilleur joueur du monde en Serie A.