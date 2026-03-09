«Un coup de poing dans la g*****» : Cet «accident» en Écosse que le XV de France ne va pas oublier

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant de recevoir l’Angleterre pour clôturer ce Tournoi des Six Nations, le XV de France était en Écosse ce week-end, un déplacement dont vont se souvenir longtemps les hommes de Fabien Galthié, surclassés par leurs adversaires (40-50). Un véritable « K.O. » pour cet observateur.

Beaucoup imaginaient déjà le XV de France réaliser le Grand Chelem cette année, après les victoires impressionnantes contre l’Irlande, le pays de Galles et l’Italie, mais l’Écosse en a décidé autrement en battant la bande à Antoine Dupont samedi après-midi, à Édimbourg. Un score (40-50) qui ne reflète pas la domination du XV du chardon, impressionnant devant son public. Pour Vincent Moscato, cette défaite va laisser des traces.

« C’est un K.O » « Ça laisse des traces, comme les grosses défaites bien sûr. Tu prends un coup de poing dans la gueule, c’est un K.O. Quatrième round, quatrième match, K.O. 50 points, c’est très rare », a analysé l’ancien ruygbman dans son émission sur RMC, sans pour autant oublier les précédentes performances du XV de France : « On ne va pas brûler ce qu'on a aimé sur les trois premiers matchs qui étaient magnifiques. (…) C’est un accident, t’es passé à côté. T’as une équipe qui n’a pas avancé, qui a perdu ses combats individuels. Les Écossais ont bien joué, merveilleux, et puis la chance du mec qui la provoque, mais une vraie chance. Et toi, tu n’es pas bon. »