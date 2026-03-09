«Un coup de poing dans la g*****» : Cet «accident» en Écosse que le XV de France ne va pas oublier

Avant de recevoir l’Angleterre pour clôturer ce Tournoi des Six Nations, le XV de France était en Écosse ce week-end, un déplacement dont vont se souvenir longtemps les hommes de Fabien Galthié, surclassés par leurs adversaires (40-50). Un véritable « K.O. » pour cet observateur.
Beaucoup imaginaient déjà le XV de France réaliser le Grand Chelem cette année, après les victoires impressionnantes contre l’Irlande, le pays de Galles et l’Italie, mais l’Écosse en a décidé autrement en battant la bande à Antoine Dupont samedi après-midi, à Édimbourg. Un score (40-50) qui ne reflète pas la domination du XV du chardon, impressionnant devant son public. Pour Vincent Moscato, cette défaite va laisser des traces.
« C’est un K.O »
« Ça laisse des traces, comme les grosses défaites bien sûr. Tu prends un coup de poing dans la gueule, c’est un K.O. Quatrième round, quatrième match, K.O. 50 points, c’est très rare », a analysé l’ancien ruygbman dans son émission sur RMC, sans pour autant oublier les précédentes performances du XV de France : « On ne va pas brûler ce qu'on a aimé sur les trois premiers matchs qui étaient magnifiques. (…) C’est un accident, t’es passé à côté. T’as une équipe qui n’a pas avancé, qui a perdu ses combats individuels. Les Écossais ont bien joué, merveilleux, et puis la chance du mec qui la provoque, mais une vraie chance. Et toi, tu n’es pas bon. »
« Cette équipe a le potentiel pour être championne du monde, et je le maintiens »
« C’est la première fois que je vois Toto, Antoine qui est un type brillantissime, qui est le meilleur joueur de toute sa génération, passer un peu à côté. Jalibert est un peu moins bon, tout est remis en question, comme c’est le cas en sport. Mais on ne va pas brûler ce qu’on a aimé, cette équipe a le potentiel pour être championne du monde, et je le maintiens, poursuit Moscato. Et ça passe par là, ça passe par des grosses déceptions, accident de bagnole, tu pensais que tu l’avais en main la bagnole, et t’as été trop vite dans le virage. »