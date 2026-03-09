XV de France : Les joueurs de Fabien Galthié pointés du doigt, «certaines attitudes» font parler 

Après le lourd revers du XV de France sur la pelouse d’Édimbourg (40-50) ce samedi, privant les Bleus d’un Grand Chelem au Trophée des Six Nations, l’heure est à l’analyse à une semaine du choc face à l’Angleterre. L'attitude des joueurs est notamment pointée du doigt…
Les joueurs de Fabien Galthié doivent tirer un trait sur le Grand Chelem après leur défaite en Écosse (40-50). Un résultat logique au vu de la prestation tricolore très surprenante après les débuts parfaits des Bleus dans ce Tournoi des Six Nations, avec trois victoires et le maximum de points empochés. Le XV de France doit désormais relever la tête pour espérer remporter la compétition, avec une victoire nécessaire contre l’Angleterre samedi.
« On a manqué de sérieux »
Mais comment expliquer l’humiliation subie à Édimbourg ? Pour Thomas Lièvremont, une certaine suffisance s’est faite ressentir dans les rangs français. « C'est plutôt dans le dernier quart d'heure de la première période que je crois qu'il y a eu un peu de suffisance, confie l'ancien troisième ligne, interrogé par L’Équipe. Ça s'est vu sur certaines attitudes, on a manqué de sérieux et d'application en rendant par exemple des ballons d'attaque au pied, alors qu'on savait qu'eux ne le rendraient pas. »
« Peut-être qu’on s’est vu un peu beaux »
Interrogé sur un possible excès de confiance de la part de ses joueurs, Fabien Galthié avait écarté cette possibilité : « Je crois que les joueurs savent faire la part des choses. Je ne pense pas. » De son côté, François Cros affichait un autre point de vue. « C’est sûr que ça fait réfléchir, mais encore une fois, c’est dur de se manquer sur des matchs avec une telle importance. C’est ça qui est rageant. Peut-être qu’on s’est vu un peu beaux et qu’on a peut-être pensé à d’autres choses avant de penser à combattre aujourd’hui, a reconnu le troisième ligne de Toulouse. Tout n’est pas à jeter, ceci dit, mais on prend quand même 50 points ici et ce n’est pas ce qu’on était venu chercher. »