XV de France : Les joueurs de Fabien Galthié pointés du doigt, «certaines attitudes» font parler 

Après le lourd revers du XV de France sur la pelouse d’Édimbourg (40-50) ce samedi, privant les Bleus d’un Grand Chelem au Trophée des Six Nations, l’heure est à l’analyse à une semaine du choc face à l’Angleterre. L'attitude des joueurs est notamment pointée du doigt…

Les joueurs de Fabien Galthié doivent tirer un trait sur le Grand Chelem après leur défaite en Écosse (40-50). Un résultat logique au vu de la prestation tricolore très surprenante après les débuts parfaits des Bleus dans ce Tournoi des Six Nations, avec trois victoires et le maximum de points empochés. Le XV de France doit désormais relever la tête pour espérer remporter la compétition, avec une victoire nécessaire contre l’Angleterre samedi.

« On a manqué de sérieux » Mais comment expliquer l’humiliation subie à Édimbourg ? Pour Thomas Lièvremont, une certaine suffisance s’est faite ressentir dans les rangs français. « C'est plutôt dans le dernier quart d'heure de la première période que je crois qu'il y a eu un peu de suffisance, confie l'ancien troisième ligne, interrogé par L’Équipe. Ça s'est vu sur certaines attitudes, on a manqué de sérieux et d'application en rendant par exemple des ballons d'attaque au pied, alors qu'on savait qu'eux ne le rendraient pas. »