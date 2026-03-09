Mercato - PSG : Rendez-vous avec le Real Madrid pour le transfert de l'été ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'été dernier, le PSG a signé un mercato assez discret avec seulement trois recrues, dont deux gardiens de but. La fin de saison approche et les problèmes de profondeur d'effectif sont évoqués dans les médias. De quoi donner des idées au club de la capitale sur des pistes à explorer, mais pas seulement.

Les exemples sont légion. Ces dernières années, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont tous deux courtisés des joueurs similaires sur le marché des transferts avec plus ou moins de réussite par rapport à la position adoptée. A l'approche du mercato estival, il semblerait que les deux clubs fréquentés par Kylian Mbappé en plus de l'AS Monaco, seraient prêts à se livrer une nouvelle bataille.

« Mon objectif est de gagner le Ballon d’Or et d’évoluer dans les plus grands clubs. »



Auteur d’une belle saison avec Bournemouth, Éli Junior Kroupi vise désormais les plus hauts sommets du football. 🌟⚽@YassinNfaoui @BastienAL pic.twitter.com/8z5r9UpcFa — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 8, 2026

Le PSG et le Real Madrid à nouveau prêts à se défier sur le marché ? En fin de saison dernière, après la promotion du FC Lorient de la Ligue 2 à l'élite du football français, une accession à la Ligue 1 à laquelle il a grandement contribué avec ses 22 réalisations, Eli Junior Kroupi s'est envolé pour l'Angleterre et la Premier League à 19 ans. A Bournemouth, le jeune talent français qui a partagé son désir d'arborer la tunique tricolore de l'équipe de France en interview avec Téléfoot figurerait dans les petits papiers du PSG, de Liverpool et surtout du Real Madrid.