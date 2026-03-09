Mercato - PSG : Rendez-vous avec le Real Madrid pour le transfert de l'été ?

L'été dernier, le PSG a signé un mercato assez discret avec seulement trois recrues, dont deux gardiens de but. La fin de saison approche et les problèmes de profondeur d'effectif sont évoqués dans les médias. De quoi donner des idées au club de la capitale sur des pistes à explorer, mais pas seulement.
Les exemples sont légion. Ces dernières années, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont tous deux courtisés des joueurs similaires sur le marché des transferts avec plus ou moins de réussite par rapport à la position adoptée. A l'approche du mercato estival, il semblerait que les deux clubs fréquentés par Kylian Mbappé en plus de l'AS Monaco, seraient prêts à se livrer une nouvelle bataille.
Le PSG et le Real Madrid à nouveau prêts à se défier sur le marché ?
En fin de saison dernière, après la promotion du FC Lorient de la Ligue 2 à l'élite du football français, une accession à la Ligue 1 à laquelle il a grandement contribué avec ses 22 réalisations, Eli Junior Kroupi s'est envolé pour l'Angleterre et la Premier League à 19 ans. A Bournemouth, le jeune talent français qui a partagé son désir d'arborer la tunique tricolore de l'équipe de France en interview avec Téléfoot figurerait dans les petits papiers du PSG, de Liverpool et surtout du Real Madrid.
«Le plus important pour moi c’est de performer ici et après on verra ce qui peut se passer»
Interrogé sur sa belle cote sur le marché des transferts, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2030 à Bournemouth, Eli Junior Kroupi s'est dit flatté de voir son nom lié à de telles institutions. « C’est beau quand on parle de moi, qu’on parle de ces grands clubs. Après, le plus important pour moi, c’est ce que je fais sur le terrain. C’est le meilleur championnat du monde donc performer ici, pour moi, tu peux performer partout. Le plus important pour moi c’est de performer ici et après on verra ce qui peut se passer ». Reste à savoir qui du Real Madrid, du PSG ou de Liverpool sortira vainqueur de cette course à la signature de Kroupi.