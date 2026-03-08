Mercato : Mbappé et Vitinha réunis... loin du PSG et du Real Madrid ? Les transferts qui le font rêver

Kylian Mbappé et Vitinha se sont côtoyés au PSG pendant deux ans. Le Portugais a évolué aux côtés du capitaine de l’équipe de France de son arrivée en 2022 jusqu’au départ ce dernier pour le Real Madrid en 2024. Un joueur aimerait d’ailleurs les réunir loin des Rouge-et-Bleu, mais également loin des Merengue.
Kylian Mbappé est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Et on peut dire la même chose de Vitinha au PSG. Le premier est le meilleur buteur du club madrilène. Le second est la pièce maîtresse de l’entrejeu de Luis Enrique dans la capitale. Les deux joueurs se sont d’ailleurs côtoyés pendant deux saisons chez les Rouge-et-Bleu. Arrivé en 2022 en provenance du FC Porto, le Portugais a évolué aux côtés du capitaine de l’équipe de France jusqu’au départ de ce dernier pour le Real Madrid en 2024.
Vitinha ferme la porte au Real Madrid
Des rumeurs ont d’ailleurs évoqué un potentiel transfert de Vitinha chez les Merengue, ce qui aurait pu lui permettre de retrouver Kylian Mbappé. « Ce serait une folie de partir. Je ne pense pas que ce serait la meilleure chose pour moi. Je me sens très bien ici au PSG. J’adore être ici (à Paris), et ma famille aussi » a néanmoins répondu le milieu de terrain de 26 ans récemment. Un joueur aimerait toutefois les réunir loin du PSG et du Real Madrid, et la destination a de quoi surprendre.
Vitinha et Mbappé réclamés dans un club improbable !
« Une paire de joueurs que je signerais à l’Espanyol ? Mbappé et Vitinha » a ainsi lancé Fernando Calero dans un entretien accordé à Mundo Deportivo. Le défenseur central de 30 ans ne dit clairement pas non à une arrivée de Vitinha et Kylian Mbappé à l’Espanyol Barcelone. On doute toutefois que les pensionnaires de la Liga aient la puissance financière pour assumer les deux transferts, le joueur du PSG étant estimé à 110M€ et l’attaquant star du Real Madrid à 200M€ sur Transfermarkt.