«Comme dans Mario Kart» : Une star de Formule 1 surprend en pleine course !

Le Grand Prix d’Australie, premier de cette nouvelle saison de Formule 1 qui a débuté ce dimanche, a été marqué par de nombreux dépassements entre les pilotes (120 au total). Une course animée qui s’explique par la nouvelle réglementation qui continue de faire parler dans le paddock…

Mercedes a brillamment entamé sa saison 2026 en réalisant le doublé en Australie. George Russell a remporté la course devant Kimi Antonelli et Charles Leclerc, au duel avec le vainqueur du jour durant plusieurs tours, avec de nombreux dépassements entre eux. Cela est le fruit de la nouvelle réglementation en Formule 1 qui est encore loin de faire l’unanimité dans le paddock. Durant la course, Charles Leclerc a notamment comparé sa monoplace à celle d’un célèbre jeu vidéo : « C’est comme lorsque je prends un champignon dans Mario Kart ». Une référence au « boost » de vitesse, de quoi faire rire son interlocuteur à la radio.

« Ce n’est pas du pilotage » Comme le souligne ESPN, les changements instaurés ont favorisé le nombre de dépassements : le Grand Prix de ce dimanche en a comptabilisé 120, contre 45 pour la première course de l'année dernière. Pas de quoi convaincre pour l’instant Jean-Luc Roy, consultant à RMC. « Il faut laisser sa chance au produit. (…) Si on cherche du spectacle, Mario Kart, il y a des millions de gens qui jouent à ça et ça les amuse beaucoup, mais pour moi ce n’est pas du pilotage », a-t-il critiqué à l'antenne.