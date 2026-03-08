Un «gros problème» avec Wembanyama : Ce joueur de NBA n’en revient toujours pas !

Après avoir réussi à renverser les Los Angeles Clippers (116-112) alors qu’ils avaient 25 points de retard, les San Antonio Spurs ont remporté leur 14e victoire lors de leurs 15 derniers matchs dans la nuit de vendredi à samedi. Un succès dans lequel Victor Wembanyama a une nouvelle fois été très important, lui qui est un « gros problème » pour le reste de la ligue, selon une autre star de la NBA.
« Ces 30 dernières heures ont probablement été les meilleures de ma vie. » Victor Wembanyama n’a pas pu cacher son émotion dans la nuit de vendredi à samedi, après la victoire des San Antonio Spurs face aux Los Angeles Clippers (116-112). Le Français et ses coéquipiers étaient en back-to-back, après s’être imposés contre les Detroit Pistons (121-106), premier de la conférence Est, la veille.
« Wemby est un problème, un gros problème »
Menés de 25 points dans le troisième quart-temps, les San Antonio Spurs ont réussi à renverser la rencontre, décrochant ainsi une 14e victoire lors de leurs 15 derniers matchs. Auteur de 38 points, 16 rebonds, 3 passes et 5 contres face aux Pistons, Victor Wembanyama a enchaîné avec 27 points, 10 rebonds et 4 contres lors de la réception des Clippers, faisant une nouvelle fois parler son impact aussi bien offensif que défensif.
« Quand je disais que j’étais le meilleur two-way player de la ligue, je n’incluais pas Wemby »
« Wemby est un problème, un gros problème », a réagi Jaylen Brown en direct sur sa chaîne Twitch. Si la star des Boston Celtics pensait être le meilleur two-way player, à savoir un joueur aussi bon offensivement que défensivement, de la NBA, c’était sans compter Victor Wembanyama. « Quand je disais que j’étais le meilleur two-way player de la ligue, je n’incluais pas Wemby. Wemby ne compte pas. Il n’est même pas humain. Je suis le meilleur humain », a ajouté Jaylen Brown.