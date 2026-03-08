Un «gros problème» avec Wembanyama : Ce joueur de NBA n’en revient toujours pas !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir réussi à renverser les Los Angeles Clippers (116-112) alors qu’ils avaient 25 points de retard, les San Antonio Spurs ont remporté leur 14e victoire lors de leurs 15 derniers matchs dans la nuit de vendredi à samedi. Un succès dans lequel Victor Wembanyama a une nouvelle fois été très important, lui qui est un « gros problème » pour le reste de la ligue, selon une autre star de la NBA.

« Ces 30 dernières heures ont probablement été les meilleures de ma vie. » Victor Wembanyama n’a pas pu cacher son émotion dans la nuit de vendredi à samedi, après la victoire des San Antonio Spurs face aux Los Angeles Clippers (116-112). Le Français et ses coéquipiers étaient en back-to-back, après s’être imposés contre les Detroit Pistons (121-106), premier de la conférence Est, la veille.

« Wemby est un problème, un gros problème » Menés de 25 points dans le troisième quart-temps, les San Antonio Spurs ont réussi à renverser la rencontre, décrochant ainsi une 14e victoire lors de leurs 15 derniers matchs. Auteur de 38 points, 16 rebonds, 3 passes et 5 contres face aux Pistons, Victor Wembanyama a enchaîné avec 27 points, 10 rebonds et 4 contres lors de la réception des Clippers, faisant une nouvelle fois parler son impact aussi bien offensif que défensif.

Jaylen Brown said Victor Wembanyama made him adjust his two-way player rankings 👽



“That boy Wemby is a problem, a big problem.”



“When I say I’m the best two-way player in the league, it’s not counting Wemby.”



“He’s not even human. I’m the best human player.”



🎥 @FCHWPO pic.twitter.com/kDDiXr5jFU — Daniel Donabedian (@danield1214) March 7, 2026