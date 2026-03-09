Equipe de France : «J'avais la rage», quand Kylian Mbappé s'embrouillait avec un coéquipier

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout n'a pas toujours été rose en équipe de France entre les attaquants à dispostion de Didier Deschamps. D'ailleurs, un fait de jeu a pris des proportions importantes dans la presse débouchant sur une interview vérité sans détour de la part de Kylian Mbappé quelques semaines seulement après les faits...

Avant le début de l'Euro 2021, Kylian Mbappé avait été subtilement visée par une plainte de la part d'un autre joueur de l'équipe de France. On reprochait entre autres au champion du monde 98 de ne pas suffisamment le servir. Et cette personne n'était autre qu'Olivier Giroud, devenu depuis meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Quelques mois plus tard, l'ex-attaquant des Bleus mettait un terme à toute polémique qui avait enflée et notamment en conférence de presse où Mbappé avait recadré le journaliste Bertrand Latour sur la question. « Ce n’était pas la peine. Sincèrement, je ne sais même pas pourquoi on en reparle aujourd’hui. On s’est expliqués dès le lendemain du match. Je ne voulais pas que ça gamberge dans sa tête. Je tenais à mettre les choses au point. C’était l’histoire de 48 heures, puis on est passés à autre chose. C’était un fait anodin ».

Kylian Mbappé en couple avec une actrice espagnole ? La rumeur enfle ! #TBT9 pic.twitter.com/icCIeZ0VJm — TBT9 (@TBT9_W9) March 6, 2026

«Je suis honnête, j’avais la rage le soir» En octobre 2021, Kylian Mbappé profitait d'une interview pour RMC via l'émission Rothen s'enflamme afin de communiquer le ressentiment qui l'avait un temps animé. « Après, cette histoire… Moi, j’ai été déçu. Mais je pense pas qu’on l’a trainée vraiment longtemps. Moi, j’ai été déçu deux jours. C’est la vérité. J’avais la rage le soir. C’est vrai, je suis honnête, j’avais la rage le soir ».