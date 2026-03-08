Meilleur que Mbappé, le numéro 9 de Zidane pour l’équipe de France c’est lui ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, rien n’est encore officiel concernant le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Mais voilà que tout indique que le successeur de Didier Deschamps sera Zinedine Zidane. L’arrivée de ce dernier est attendue avec impatience et on se demande bien quelle équipe il pourrait aligner. Pour ce qui est du poste de numéro 9, ça pourrait bien être quelqu’un d’autre que Kylian Mbappé. Explications.

Après la Coupe du monde 2026, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, Didier Deschamps va quitter ses fonctions et tout le monde se demande qui le remplacer. Rien n'est encore officiel, mais tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Grand favori, il pourrait alors collaborer avec un certain Kylian Mbappé. Mais pas sûr qu’avec Zizou, l'attaquant du Real Madrid évolue comme numéro 9 comme c’est le cas depuis un moment maintenant avec Deschamps.

« Benzema a une relation très particulière avec Zidane » Qui pourrait donc être l’attaquant de pointe de l’équipe de France avec Zinedine Zidane dans ce cas ? Pour Hugo Guillemet, il ne faut pas exclure un possible retour de… Karim Benzema. « C’est possible que s’il ne fait pas la Coupe du monde 2026, Zidane, au moment de reprendre l’équipe de France, sur le premier rassemblement, rappelle Benzema. Benzema à l’Euro 2028 avec Zidane ? Il sera quasiment sur ses 40 ans, il sera encore en carrière. Où jouera-t-il ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera encore en Arabie Saoudite ? Est-ce qu’il sera allé ailleurs, revenu en Europe, aller aux Etats-Unis ? Ça dépend où il jouera à ce moment là. S’il continue à jouer en Arabie Saoudite, le championnat fait que progresser et il aura sûrement le niveau. S’il revient en Europe, il aura le niveau aussi. Après, il a une relation très particulière avec Zidane. C’est comme son frère », avait expliqué le journaliste de L’Equipe pour Kassim Maaloul en 2025.