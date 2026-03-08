Kylian Mbappé : La presse espagnole révèle un accord passé en privé (et ça devrait rassurer Deschamps)

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, le cas Kylian Mbappé suscite une véritable inquiétude. Touché au genou, l'attaquant de 27 ans semble se diriger vers un forfait contre Manchester City en Ligue des champions.

Le cas Kylian Mbappé inquiète depuis quelques jours. Blessé au genou, l’attaquant de 27 ans devrait manquer quelques semaines de compétition avec le Real Madrid. Et à l’approche de la Coupe du monde, la situation suscite l’inquiétude du côté de Didier Deschamps, qui espère pouvoir compter sur le capitaine de l’équipe de France à 100%. Un accord passé en privé entre le joueur et le club madrilène devrait d’ailleurs le rassurer.

Kylian Mbappé et le Real Madrid se sont mis d'accord pour sa blessure Comme le rapporte AS, un retour de Kylian Mbappé était un temps envisagé pour le match aller contre Manchester City. Mais finalement, les Merengue seraient revenus sur cela. Dirigeants, techniciens et Kylian Mbappé lui-même s’accorderaient à dire qu’il vaut mieux respecter les trois semaines de repos afin que les douleurs apparues début décembre disparaissent totalement. L’ancien du PSG retrouverait ainsi la pleine possession de ses moyens, et pourrait retrouver les terrains le 17 mars pour le match retour contre Manchester City en Ligue des champions.