Mercato - PSG : «J'étais comme un fou», le transfert «dingue» qui a choqué tout le monde

Une autre époque. A présent, le PSG n'est plus en quête des plus grandes stars du ballon rond à chaque mercato. La politique sportive est basée sur le développement de jeunes talents. Mais il fut un temps où le Paris Saint-Germain empilaient les vedettes. Et une d'entre elles a eu le mérite de rendre fou un membre du vestiaire.

Les étoiles se sont rassemblées au dessus du Camp des Loges pendant des années. Pendant la première décennie du projet QSI et avant le déménagement au Campus PSG, les dirigeants du PSG avaient la volonté de gagner tous les trophées en multipliant les grands noms dans un même vestiaire. Une politique sportive qui a drastiquement changé avec la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur en 2023.

🚨 Presnel Kimpembe 🇫🇷 : « L’arrivée de Messi 🇦🇷 au PSG ? 𝗗𝗜𝗡𝗚𝗨𝗘… 𝗗𝗜𝗡𝗚𝗨𝗘… 𝗝’𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗨𝗡 𝗙𝗢𝗨.



Team CR7 🇵🇹 ou Messi 🇦🇷 ? J’aime bien les deux, mais je dirais team Messi. Il est 𝗧𝗥𝗢𝗣 𝗙𝗢𝗥𝗧. J’aime bien "Cri Cri", j’aime beaucoup, parce que… pic.twitter.com/M72fn3yEfi — Actu Foot (@ActuFoot_) March 7, 2026

«Il est trop fort» Une année au cours de laquelle deux stars ont plié bagage en les personnes de Neymar et de Lionel Messi. Le champion du monde argentin s'était installé dans la capitale deux ans plus tôt. Une signature qui avait eu le mérite de surprendre Kylian Mbappé qui affirmait à RMC en octobre 2021 ne pas s'y attendre. Et même son de cloche pour Presnel Kimpembe qui se trouvait dans un état d'euphorie comme raconté à Just Riadh dans une vidéo YouTube. « L’arrivée de Messi au PSG ? Dingue, dingue. J'étais comme un fou. Team CR7 ou Messi ? J’aime bien les deux, mais je dirais team Messi. Il est trop fort. J’aime bien « Cri Cri », j’aime beaucoup, parce que tu sais que c’est un travailleur ».