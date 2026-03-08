PSG : «Il ne se blessait pas pour rien» : Un rappeur met fin au débat, «c'était plus fort que Neymar» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Neymar a eu deux chapitres différents au PSG. Un premier où il a mis tout le monde d'accord tant il était supérieur au reste du monde. Et un autre, enchaînant les blessures, où il a été souvent remis en question. Talent contre talent, le Brésilien n'était pas supérieur à un autre joueur du Paris Saint-Germain d'après un rappeur fan du clu de la capitale.

Au PSG, les artistes se sont succédés. Avant son départ pour Al-Hilal en 2023, Neymar a régalé ses coéquipiers et les amoureux du ballon rond pendant six saisons. Néanmoins, son bilan a été entaché par de nombreux pépins physiques assortis d'une hygiène de vie qui a été remise en question par certains observateurs. Quoi qu'il en soit, blessure ou pas et malgré tout le talent qui est le sien, un joueur l'a supplanté au PSG.

«R10 est au-dessus de Neymar» Selon le rappeur SDM, supporter du Paris Saint-Germain, Neymar restera à jamais un cran en dessous de Ronaldinho (2001-2003). « Quand je vous dis que R10 est au-dessus de Neymar, ce n'est pas parce que je fais le vieux con, que je suis nostalgique et que je n'arrive pas à passer à autre chose. C'était plus fort. 2002. PSG - Sedan, je suis au Parc des princes. Ma tante nous fait un kiff avec mon frère et un pote de mon frère. Je vois Ronaldinho pour la première fois, j'ai eu envie de faire du foot le lendemain, merci pour tout Tonton. Demandez aux Brésiliens R10 combien de fois il sort la famille du pétrin. Ce coup franc contre l'Angleterre, ça reste un mystère. On ne sait pas s'il fait exprès ou pas, mais il faut le mettre et il le met face à un (David) Seaman éclaté mais qui fait quand même 2 mètres ».