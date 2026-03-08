Hatem Ben Arfa s’est bagarré avec un international français, «c’était violent»

Alexis Brunet

Forcément, quand l’on évoque le nom d’Hatem Ben Arfa, ses dribbles chaloupés nous reviennent en tête. L’attaquant pouvait faire ce qu’il voulait sur un terrain, mais il était aussi très impulsif. Une année, cela est même allé très loin, car l’ancien joueur du PSG s'était battu avec un coéquipier. De l’avis d’un témoin, la scène était assez violente.

Depuis une aventure au LOSC en 2022, Hatem Ben Arfa n’a pas remis les pieds sur un terrain de football. L’attaquant de 39 ans n’a par la suite jamais annoncé officiellement sa retraite, mais il n’y a presque aucune chance de le revoir un jour enfiler les crampons chez les professionnels. Un crève-cœur tant le Français avait la faculté de faire vibrer les supporters par ses dribbles et ses gestes de génie.

« 𝗜𝗟𝗦 𝗢𝗡𝗧 𝗘𝗦𝗦𝗔𝗬𝗘́ 𝗗'𝗔𝗧𝗧𝗥𝗔𝗣𝗘𝗥 𝗕𝗘𝗡 𝗔𝗥𝗙𝗔 🇫🇷, 𝗗𝗘 𝗟𝗨𝗜 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗣𝗔𝗬𝗘𝗥 𝗦𝗔 𝗩𝗜𝗥𝗧𝗨𝗢𝗦𝗜𝗧𝗘́ 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘.



𝗘𝗡 𝗔𝗡𝗚𝗟𝗘𝗧𝗘𝗥𝗥𝗘, 𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗗𝗩𝗘𝗥𝗦𝗔𝗜𝗥𝗘𝗦 𝗡'𝗔𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗖𝗘 𝗚𝗘𝗡𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦. » 🥊… pic.twitter.com/pcvfxocEfE — Aliotalk (@aliotalk) March 1, 2026

« Il l'a fendu en deux » Hatem Ben Arfa est un personnage à part dans le football français et certaines anecdotes le prouvent. L’attaquant était capable de faire gagner un match à son équipe sur une action, mais également de se battre avec un coéquipier. En 2021, Rémy Vercoutre avait par exemple confié à L’Équipe que le joueur passé par le PSG et l’OM s’était battu avec l’international français Sébastien Squillaci lorsqu’ils évoluaient alors à l’OL. « J'ai vu Hatem Ben Arfa manquer de respect à Toto (Sébastien) Squillaci en lui parlant très mal. Toto est rentré au vestiaire très fâché, il a pris son téléphone pour discuter avec son frère, essayer de se calmer. Hatem a débarqué et remis deux sous dans la musique ! Et là, Toto a mis Hatem dans le placard. Il l'a fendu en deux, comme il faut. C'était violent. »