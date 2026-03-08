Le XV de France perd gros : Voilà la belle somme d’argent qui s’envole !

Ce samedi, le XV de France disputait son quatrième match du Tournoi des Six Nations face à l’Écosse. Les Bleus se sont inclinés 50 à 40 et ils doivent donc dire adieu à leur espoir de Grand Chelem. Autre mauvaise nouvelle, les partenaires d’Antoine Dupont n’empocheront pas un gros chèque et vu le montant, il y a de quoi avoir des regrets.
C’est une défaite qui fait mal. Ce samedi sur la pelouse de Murrayfield, le XV de France est tombé de haut face à l’Écosse. Les partenaires d’Antoine Dupont se sont inclinés 50 à 40, ce qui rebat les cartes pour le titre. Afin de remporter le Tournoi des Six Nations, les Bleus devront gagner contre l’Angleterre lors de la dernière journée.
800 000€ de perdus…
Une défaite qui fait mal d’un point de vue statistique, mais également financier. En effet, d’après les informations du Midi-Olympique, la prime en cas de Grand Chelem cette année était fixée à 800 000€. Le XV de France n’a plus la possibilité de réussir une telle performance et cette somme va donc être partagée entre les six nations qui participent à la compétition. S’ils remportent le tournoi, les Bleus toucheront 3,4M€, 2,6M€ en cas de deuxième place et 1,9M€ s’ils finissent troisièmes.
« On n'a pas réussi à rivaliser avec eux »
Après la rencontre face à l’Écosse, Antoine Dupont s’est présenté en conférence de presse. Selon le capitaine français, les Bleus n’ont pas réussi à rivaliser avec le XV du Chardon et ont surtout été indisciplinés. « Je n'ai pas eu de souci physique sur le match. C'est vrai que j'ai fait des erreurs qui nous coûtent cher évidemment, ça reste des faits de jeu mais c'est sûr que la performance n'est pas là. Ça ne fera pas avancer le débat de discuter des performances individuelles. Il faut réfléchir collectivement à ne pas se retrouver dans ces situations dès le début du match. On a marqué deux essais qui sont un peu des faits de jeu, mais on n'a pas réussi à rivaliser avec eux, on a été indisciplinés, on a subi toutes les collisions. On n'a pas su sortir de ça, et évidemment, c'est aussi de ma responsabilité en tant que membre de la charnière. Il va falloir travailler sur ça », rapporte L'Équipe.