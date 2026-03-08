Le XV de France perd gros : Voilà la belle somme d’argent qui s’envole !

Alexis Brunet

Ce samedi, le XV de France disputait son quatrième match du Tournoi des Six Nations face à l’Écosse. Les Bleus se sont inclinés 50 à 40 et ils doivent donc dire adieu à leur espoir de Grand Chelem. Autre mauvaise nouvelle, les partenaires d’Antoine Dupont n’empocheront pas un gros chèque et vu le montant, il y a de quoi avoir des regrets.

C’est une défaite qui fait mal. Ce samedi sur la pelouse de Murrayfield, le XV de France est tombé de haut face à l’Écosse. Les partenaires d’Antoine Dupont se sont inclinés 50 à 40, ce qui rebat les cartes pour le titre. Afin de remporter le Tournoi des Six Nations, les Bleus devront gagner contre l’Angleterre lors de la dernière journée.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿👏 Congrats on your win this afternoon @Scotlandteam.

Bonne chance pour la fin de votre tournoi 🤝#ECOFRA #XVdeFrance pic.twitter.com/y200G97F66 — France Rugby (@FranceRugby) March 7, 2026

800 000€ de perdus… Une défaite qui fait mal d’un point de vue statistique, mais également financier. En effet, d’après les informations du Midi-Olympique, la prime en cas de Grand Chelem cette année était fixée à 800 000€. Le XV de France n’a plus la possibilité de réussir une telle performance et cette somme va donc être partagée entre les six nations qui participent à la compétition. S’ils remportent le tournoi, les Bleus toucheront 3,4M€, 2,6M€ en cas de deuxième place et 1,9M€ s’ils finissent troisièmes.