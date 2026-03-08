Le XV de France sur TF1, la boulette qui n'est pas passée inaperçue

Axel Cornic

Alors qu’un titre lui tendait les bras, le XV de France a totalement sombré sur la pelouse de Murrayfield, contre l’Ecosse (50-40). Mais l’après-midi infernale ne s’est pas arrêtée là, puisque la diffusion de cette rencontre de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations 2026 sut TF1, a été émaillé de quelques boulettes.

Pour la première fois de l’histoire, le 6 Nations n’est pas à suivre en exclusivité sur France Télévision. A cause des Jeux Olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026, ainsi que de problème de bilan économique, le service public à céder une grande partie des matchs de cette compétition à son rival TF1. Et pour le moment, on ne semble pas encore rodés sur la Une...

TF1 est licenciée FFL aussi (merci @Hugksot) pic.twitter.com/L3CvZDylk5 — Poppy fait de la résistance 🫩 (@DafneChlorokeen) March 7, 2026

TF1 passe le jingle de l’UEFA... Vous l’avez surement remarqué comme un grand nombre de spectateurs, on a eu droit à une transition des plus inattendues à la fin de la rencontre du XV de France face à l’Ecosse. Lorsque les commentateurs de TF1 ont lancé la pub précédant le magazine rugby animé par Isabelle Ithurburu, on a en effet pu voir le petit jingle de l’équipe de France... de football ! Plus précisément celui de l’UEFA pour les qualifications de l’Euro, diffusé normalement avant et après les rencontres des hommes de Didier Deschamps.