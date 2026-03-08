Le XV de France sur TF1, la boulette qui n'est pas passée inaperçue

Alors qu’un titre lui tendait les bras, le XV de France a totalement sombré sur la pelouse de Murrayfield, contre l’Ecosse (50-40). Mais l’après-midi infernale ne s’est pas arrêtée là, puisque la diffusion de cette rencontre de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations 2026 sut TF1, a été émaillé de quelques boulettes.
Pour la première fois de l’histoire, le 6 Nations n’est pas à suivre en exclusivité sur France Télévision. A cause des Jeux Olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026, ainsi que de problème de bilan économique, le service public à céder une grande partie des matchs de cette compétition à son rival TF1. Et pour le moment, on ne semble pas encore rodés sur la Une...
TF1 passe le jingle de l’UEFA...
Vous l’avez surement remarqué comme un grand nombre de spectateurs, on a eu droit à une transition des plus inattendues à la fin de la rencontre du XV de France face à l’Ecosse. Lorsque les commentateurs de TF1 ont lancé la pub précédant le magazine rugby animé par Isabelle Ithurburu, on a en effet pu voir le petit jingle de l’équipe de France... de football ! Plus précisément celui de l’UEFA pour les qualifications de l’Euro, diffusé normalement avant et après les rencontres des hommes de Didier Deschamps.
Pour clore la pire défaite de l’ère Galthié !
Evidemment les réactions ont été nombreuses sur les réseaux sociaux, où l’on semble avoir préféré en rigoler pour oublier la déroute historique du XV de France face à l’Ecosse. Oui, historique, puisque les Bleus n’avaient simplement jamais encaissé 50 points depuis le début du premier mandant de Fabien Galthié, débuté après la Coupe du monde 2019. Jusqu’à cette rencontre, le pire total de points pris par la France était de 43 et c’était face aux All Blacks, lors de la tournée d’été 2025.