Mercato - PSG : L'entraîneur craque au moment de leur séparation, «il a pleuré quand je suis parti...»

Elles sont nombreuses ces stars à être passées au PSG depuis le lancement de l'ère QSI à l'automne 2011. Le moment où tout a basculé pour les forces en présence dans le vestiaire à l'époque et où l'avenir a pu s'assombrir pour certains. C'est le cas de ce joueur qui a surpris son monde avec un aveu fort sur son ex-entraîneur. Il a tout raconté à L'Equipe.

Parfois, le coup de foudre est immédiat. Il y a quelques années, le projet QSI n'était pas aussi bien ficelé qu'à l'instant T. Et pour cause, nous en étions qu'à son prélude. Et pourtant, le Paris Saint-Germain était parvenu à convaincre plusieurs noms ronflants du football européen dans une équipe qui a totalement changé de dimension. Un joueur en a souffert sportivement parlant, engendrant son départ et les larmes de son entraîneur.

«J'aurais aimé te faire jouer plus, mais tu vois bien que ce n'est pas possible...» Il n'aura pas pu fêter le premier le premier titre de champion de France du PSG depuis 19 ans. En effet, malgré le fait qu'il avait une affection particulière pour le Paris Saint-Germain (2008-2013), Guillaume Hoarau n'avait pas eu d'autre choix que de prendre la décision de partir en janvier 2013 dans l'optique de bénéficier du temps de jeu qu'il souhaitait. Direction la Chine et Dalian Aerbin pour le natif de Saint-Louis. Le Réunionnais ne prenait donc pas part aux festivités du printemps 2013 avec les supporters du PSG pour le premier titre de champion de l'ère QSI. Une séparation qui a ému aux larmes Carlo Ancelotti, entraîneur de l'époque. « Le Mister. Carlo Ancelotti a pleuré quand je suis parti, il y avait de l'émotion. Je l'ai vu gueuler sur Ibra, il n'a dénigré personne : « J'aurais aimé te faire jouer plus, mais tu vois bien que ce n'est pas possible...»»