Mercato - PSG : Une star snobe Paris pour un grand club européen, un dirigeant confirme !

Alexis Brunet

Avec l’arrivée du Qatar, le PSG a obtenu des moyens financiers conséquents, ce qui lui a permis de recruter de très grandes stars. Toutefois, l’une d’entre elles a décidé de snober le club de la capitale pour rejoindre un grand club européen. C’est d’ailleurs le dirigeant de cette équipe qui a révélé l’information.

Il y a quelques années, le PSG alignait une attaque qui faisait très peur. En 2021, le club de la capitale avait mis la main sur un certain Lionel Messi, qui formait alors un trio offensif redoutable à Paris avec Kylian Mbappé et Neymar. Un autre grand nom aurait pu s’ajouter à cette bande, mais le champion de France s’était alors fait snober.

Mercato - PSG : Un grand nom du club a été contacté par l’OM pour un transfert ! https://t.co/W6YCSJwOqK — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

« Nous avons concouru avec des équipes comme le PSG, Chelsea… » A l’été 2022, le PSG voulait s’offrir un numéro neuf de classe internationale et Robert Lewandowski était alors la piste numéro un du champion de France. La concurrence était toutefois féroce pour le Polonais et c’était finalement le FC Barcelone qui avait remporté le pactole. Le président barcelonais Joan Laporta était revenu sur ce transfert auprès de la chaîne espagnole TUDN et il avait notamment évoqué la concurrence parisienne. « Nous avons fait une première offre et elle s’est terminée à 45, plus cinq. C’était dans nos possibilités, le joueur a également ajusté son salaire pour être dans nos possibilités et les Catalans sont maintenant très heureux. Nous avons concouru avec des équipes comme le PSG, Chelsea, et le joueur voulait venir au Barça. C’est ce que j’aime. Comme l’a dit Johan (Cruyff), je veux des joueurs qui veulent venir au Barça, et nous devons les remercier car ils gagnent moins et subissent une grande pression du Bayern, pour qui j’ai beaucoup de respect. »