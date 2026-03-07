Mercato - PSG : Un grand nom du club a été contacté par l’OM pour un transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De nombreux joueurs ont porté le maillot du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille au cours de leur carrière, et ce malgré l’historique entre les deux clubs. Approché par la formation phocéenne, cet attaquant a cependant refusé son transfert vers le sud de la France, et ce alors que la rivalité n’était pas encore développée.

Son nom sera éternellement associé à l’AS Saint-Étienne, et pourtant, Dominique Rocheteau a également marqué l’histoire du PSG. Meilleur buteur du club avant de voir son record être battu par Pedro Miguel Pauleta, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani puis Kylian Mbappé, l’Ange Vert a porté le maillot rouge et bleu durant sept années, entre 1980 et 1987. À l’époque, l’ancien international français avait été approché par plusieurs clubs pour quitter la capitale, dont l’OM.

« J’ai failli aller à Marseille » « Bordeaux, et Marseille aussi était venu, avait révélé Rocheteau en 2021, dans un entretien accordé à Virage. Bordeaux je les ai vus. J’ai vu tout le staff, Claude Bez, Aimé Jacquet. Quand j’étais à Paris, j’avais fait une réunion avec Tapie. J’ai failli aller à Marseille (silence). Mais non, à chaque fois, j’étais trop bien à Paris. Franchement, ce n’est pas pour… Mais chaque fois je disais : « non non, je reste à Paris ». Je suis resté sept ans à Paris (1980-1987), j’ai dû signer trois contrats. Avec Francis (Borelli) je signais des contrats de 2 ans. Que des contrats courts. C’est ce que lui voulait, et moi, je n’aimais pas les longs contrats. Chaque fois que j’arrivais en fin de contrat, on rediscutait. En 1985, j’ai bien fait de re signer à Paris. On a été champion (1986). »