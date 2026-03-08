Luis Enrique ne fera «aucun cadeau» : La punchline lâchée pour prévenir les joueurs du PSG

Amadou Diawara

Le 6 décembre 2025, le PSG a réalisé un carton face au Stade Rennais. En effet, la bande à Marquinhos s'est imposée 5-0 contre le club breton au Parc des Princes. Interrogé sur ses choix lors de cette rencontre, Luis Enrique a lâché une punchline, faisant passer un message clair à ses joueurs.

Pour le compte de la 15ème journée de Ligue 1, le PSG a reçu le Stade Rennais au Parc des Princes, et ce, le 6 décembre 2025. Pour cette rencontre, Luis Enrique a fait tourner. Alors que le PSG n'est pas épargné par les pépins physiques cette saison, le coach espagnol a préféré jouer la carte de la prudence.

«Je ne crois pas que c’était prévu» : Le PSG boucle un transfert, et ça surprend Daniel Riolo ! https://t.co/EIvZIqeX08 — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

«A chaque fois qu’un joueur joue, c’est parce qu’il le mérite» Privé de Lucas Chevalier, d'Achraf Hakimi, de Nuno Mendes et de Désiré Doué face au Stade Rennais - et ce, lors de la phase aller de cette saison de Ligue 1 - Luis Enrique a tout de même laissé Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Pour les remplacer, l'entraineur du PSG a aligné d'entrée Matvey Safonov dans les buts, Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit de sa défense, Lucas Hernandez à gauche, Senny Mayulu au milieu de terrain et Kang-In Lee sur son aile droite. Et, sans surprise, Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola ont été titularisés.