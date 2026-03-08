PSG : Ce joueur de légende accepte un rôle au cinéma, «ils cherchaient un acteur…»

Passé par le Paris Saint-Germain durant sept saisons, cet ancien joueur emblématique s’est essayé au cinéma aux côtés d’une pointure du septième art. Une expérience plaisante comme l’avait expliqué le principal intéressé il y a quelques années, sans pour autant l'inciter à en faire son nouveau métier.
Avant Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Kylian Mbappé et même Pedro Miguel Pauleta, c’est Dominique Rocheteau qui a longtemps dominé le classement des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG, totalisant 100 réalisations durant son passage dans la capitale entre 1980 et 1987. Après la fin de sa carrière de joueur, l’ancienne gloire de l’AS Saint-Étienne s’est essayée au métier d’agent, de directeur sportif mais également… d’acteur.
« J’ai dit : "Bon allez, on y va. Pourquoi pas" »
En 1995, Dominique Rocheteau était au casting du film « Le Garçu », réalisé par Maurice Pialat. L’ex-footballeur partageait alors l’affiche avec Gérard Depardieu, une « belle expérience » sur laquelle il était revenu quelques années plus tard pour le site Virage. « C'est le hasard… Une rencontre avec Depardieu, à une soirée, je ne sais plus où. Et à ce moment-là, ils cherchaient, comment dire, un acteur. On avait discuté avec Depardieu comme ça, on n’avait même pas discuté du film. Et quelques jours après, l’équipe de production de Pialat m’appelle : « Il y a Depardieu qui a pensé à vous pour le rôle d’acteur, il en a parlé avec Pialat, et tout ». J’ai réfléchi. Et puis j’ai dit : « Bon allez, on y va. Pourquoi pas ». C’est passé comme ça », avait expliqué Rocheteau en 2021.
« C’était sympa. Après, de là à en faire une carrière, non »
« C’était sympa. Après, de là à en faire une carrière, non. Mais c’est une belle expérience. Depardieu, je m’en rappelle, m’avait dit : « Continue, le cinéma c’est facile, tu verras tu peux faire une carrière ». La 1ère scène avec Pialat – parce que tourner avec Pialat ce n’était pas facile… – Ma 1ère scène, c’est avec Depardieu. On était en Vendée, en bord de plage. Et Pialat me dit : « Toi, tu n’as pas de texte, vous allez discuter comme ça tous les deux ». Comme ça (sourires). Mais il avait été sympa. Mais c’est vrai que j’aimais bien Pialat, j’étais assez cinéphile. Je connaissais ses films, c’est pour ça que j’ai aimé le faire. C’était son dernier film », ajoutait Dominique Rocheteau.