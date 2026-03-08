PSG : Ce joueur de légende accepte un rôle au cinéma, «ils cherchaient un acteur…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé par le Paris Saint-Germain durant sept saisons, cet ancien joueur emblématique s’est essayé au cinéma aux côtés d’une pointure du septième art. Une expérience plaisante comme l’avait expliqué le principal intéressé il y a quelques années, sans pour autant l'inciter à en faire son nouveau métier.

Avant Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Kylian Mbappé et même Pedro Miguel Pauleta, c’est Dominique Rocheteau qui a longtemps dominé le classement des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG, totalisant 100 réalisations durant son passage dans la capitale entre 1980 et 1987. Après la fin de sa carrière de joueur, l’ancienne gloire de l’AS Saint-Étienne s’est essayée au métier d’agent, de directeur sportif mais également… d’acteur.

« J’ai dit : "Bon allez, on y va. Pourquoi pas" » En 1995, Dominique Rocheteau était au casting du film « Le Garçu », réalisé par Maurice Pialat. L’ex-footballeur partageait alors l’affiche avec Gérard Depardieu, une « belle expérience » sur laquelle il était revenu quelques années plus tard pour le site Virage. « C'est le hasard… Une rencontre avec Depardieu, à une soirée, je ne sais plus où. Et à ce moment-là, ils cherchaient, comment dire, un acteur. On avait discuté avec Depardieu comme ça, on n’avait même pas discuté du film. Et quelques jours après, l’équipe de production de Pialat m’appelle : « Il y a Depardieu qui a pensé à vous pour le rôle d’acteur, il en a parlé avec Pialat, et tout ». J’ai réfléchi. Et puis j’ai dit : « Bon allez, on y va. Pourquoi pas ». C’est passé comme ça », avait expliqué Rocheteau en 2021.