Mercato - PSG : Il vit un cauchemar à Paris et veut rentrer chez lui, «ça m’a servi de leçon»

Alexis Brunet

Même un club comme le PSG arrive parfois à se tromper sur le mercato. Il y a quelques années, le club de la capitale avait mis la main sur un jeune attaquant, mais malheureusement ce dernier ne s’est jamais imposé à Paris. L’expérience a vite viré au cauchemar et le joueur voulait même rentrer dans son pays.

Dans son histoire, le PSG a connu de nombreux flops. Ces derniers temps, on peut par exemple parler de Jesé Rodriguez, qui était arrivé en provenance du Real Madrid et qui était catégorisé comme un crack. L’attaquant n’a toutefois jamais réussi à s’imposer à Paris et il a été prêté de très nombreuses fois. En cinq ans de contrat avec le champion de France, l’Espagnol n’aura pris part qu’à 18 rencontres pour deux petits buts.

Mercato - PSG : Un grand nom du club a été contacté par l’OM pour un transfert ! https://t.co/W6YCSJwOqK — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

« C’est très facile de me pointer du doigt » Quelques années avant Jesé, le PSG avait vu passer un autre gros flop du nom d’Everton. Le Brésilien était arrivé à Paris en 2008 en compagnie de son compatriote Souza et il a laissé un mauvais souvenir aux supporters. Seulement trois petits matchs dans la capitale française pour l’attaquant qui a été prêté au Japon et dans son pays natal durant ses trois années avec le PSG. Dernièrement, il était revenu sur ce moment de sa carrière pour le journal Le Parisien et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela l’avait particulièrement touché. « Si on ne regarde que le résultat final, c’est très facile de me pointer du doigt. J’ai ma part de responsabilité : j’aurais pu agir différemment, emmener ma famille, être plus ferme, faire preuve de plus de courage. Mais mon manque d’expérience a pesé lourd. J’étais un garçon de 21 ans qui ne se sentait pas accueilli. J’ai entendu des conversations, j’ai vu des regards. Cela m’a affecté. À un moment donné, le rêve s’est transformé en cauchemar, et je voulais juste rentrer chez moi. Avec la maturité que j’ai aujourd’hui, je suis sûr que les choses auraient pu être totalement différentes. Ce genre d’opinion ne me démoralise pas. Je sais ce que j’ai vécu. »