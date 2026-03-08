Mercato - OM : Marseille refuse la surrenchère pour un joueur de Ligue 2... qui signe au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sur le mercato, l'OM et le PSG se sont très souvent retrouvés en concurrence pour recruter un joueur. Ce fut notamment le cas lorsqu'un joueur de Ligue 2 était convoité par les Marseillais avant que ce soient finalement les Parisiens qui raflent la mise pour ce transfert.

En plus de la rivalité sportive entre les deux clubs, l'OM et le PSG se sont souvent retrouvés en concurrence sur le marché des transferts. Plusieurs cas sont connus, mais l'un d'entre eux ne l'était pas du tout. En effet, Guillaume Hoarau, qui avait rejoint le club parisien en provenance du Havre en Ligue 2, révèle effectivement avoir été en contact avec les Marseillais qui n'ont toutefois pas fait les efforts économiques pour le recruter à l'inverse du PSG qui avait bouclé son transfert dès le mercato d'hiver 2008 avant qu'il ne débarque à Paris l'été suivant.

Hoarau proche de l'OM avant le PSG « Avec Marseille, mais Pape Diouf n'a pas voulu aller dans la surenchère : "Je n'irai pas au-dessus pour un joueur de L2 !" Quand les Qatariens arrivent (en 2011), Dortmund me veut, Schalke 04 de Raul et Félix Magath aussi. Au PSG, on me dit : "N'y va pas, on compte sur toi dans le nouveau projet !" Tu y crois. Et puis chacun joue sa partition, et la mienne, ça a été un petit solo », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.