Mercato - ASSE : Les Verts trahissent un ancien attaquant du PSG... pour recruter un flop inoubliable !

Ces dernières années, l'AS Saint-Etienne n'a pas toujours fait les bons choix sur le mercato. Et un ancien attaquant du PSG confirme d'ailleurs cette tendance en révélant que les Verts ont renoncé à son transfert pour miser sur un joueur qui n'a pas vraiment laissé de bons souvenirs à l'ASSE.
Chouchou du Parc des Princes lorsqu'il évoluait au PSG entre 2008 et janvier 2013, Guillaume Hoarau a marqué les esprits lors de son passage en Ligue 1. Mais lorsque le Qatar a racheté le club de la capitale en 2011 puis recruté Zlatan Ibrahimovic en 2013, le Réunionnais n'avait plus sa place a finalement rejoint la Chine où tout ne s'est pas bien passé. Et cette époque, l'ASSE aurait pu le relancer, mais les Verts ont décidé de miser Ricky van Wolfswinkel, un flop total.
L'ASSE pose un lapin à Hoarau
« Quand je suis en Chine, Christophe Galtier m'écrit souvent : "Reviens en France !". Premier rendez-vous, avec toute la famille du foot à Saint-Étienne. On se met d'accord. Je prends le train, j'arrive à Lyon pour signer. Personne. Et plus personne ne m'a répondu. Le lendemain, ils ont fait signer Ricky van Wolfswinkel », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.
Mais ce n'est pas tout puisque Guillaume Hoarau raconte qu'il aurait également pu signer à l'OM avant de débarquer au PSG en 2008 : « Avec Marseille, mais Pape Diouf n'a pas voulu aller dans la surenchère : "Je n'irai pas au-dessus pour un joueur de L2 !" Quand les Qatariens arrivent (en 2011), Dortmund me veut, Schalke 04 de Raul et Félix Magath aussi. Au PSG, on me dit : "N'y va pas, on compte sur toi dans le nouveau projet !" Tu y crois. Et puis chacun joue sa partition, et la mienne, ça a été un petit solo. »