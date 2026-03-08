Mercato - ASSE : Les Verts trahissent un ancien attaquant du PSG... pour recruter un flop inoubliable !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières années, l'AS Saint-Etienne n'a pas toujours fait les bons choix sur le mercato. Et un ancien attaquant du PSG confirme d'ailleurs cette tendance en révélant que les Verts ont renoncé à son transfert pour miser sur un joueur qui n'a pas vraiment laissé de bons souvenirs à l'ASSE.

Chouchou du Parc des Princes lorsqu'il évoluait au PSG entre 2008 et janvier 2013, Guillaume Hoarau a marqué les esprits lors de son passage en Ligue 1. Mais lorsque le Qatar a racheté le club de la capitale en 2011 puis recruté Zlatan Ibrahimovic en 2013, le Réunionnais n'avait plus sa place a finalement rejoint la Chine où tout ne s'est pas bien passé. Et cette époque, l'ASSE aurait pu le relancer, mais les Verts ont décidé de miser Ricky van Wolfswinkel, un flop total.

Hoarau le chanteur, Hoarau le littéraire, Hoarau le polyglotte, Hoarau le blagueur...



On souhaite un très bel anniversaire à notre consultant 🥳



😘 @hoarauguillaume pic.twitter.com/qrcthbpH94 — L1+ (@ligue1plus) March 5, 2026

L'ASSE pose un lapin à Hoarau « Quand je suis en Chine, Christophe Galtier m'écrit souvent : "Reviens en France !". Premier rendez-vous, avec toute la famille du foot à Saint-Étienne. On se met d'accord. Je prends le train, j'arrive à Lyon pour signer. Personne. Et plus personne ne m'a répondu. Le lendemain, ils ont fait signer Ricky van Wolfswinkel », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.