«Tu te prends pour Neymar» : Un joueur de l'OM se fait fracasser sur RMC, «mais arrête s’il te plait»

Depuis le début de l'année, l'OM a enchaîné les désillusions sur le plan sportif. Et plusieurs joueurs peinent à répondre aux attentes et déçoivent comme ce fut le cas contre Toulouse en quart de finale de la Coupe de France. Et un Marseillais est particulièrement pointé du doigt.
Mercredi, l'OM a été éliminé aux tirs-au-but en quart de finale contre Toulouse, laissant filer sa dernière opportunité de remporter un trophée. Une nouvelle désillusion pour les Marseillais qui agace Christophe Dugarry, qui ne comprend pas le choix des tireurs, à commencer par Nayef Aguerd.
Dugarry s'en prend à Aguerd
« Je n’ai jamais vu ça. Je n’ai jamais vu un entraîneur désigner lui-même les joueurs pour tirer les penaltys, ça n’arrive pas. Ce sont les joueurs qui se proposent. L’entraîneur demande qui tire et ce sont les joueurs qui lèvent la main. Donc chaque joueur prend ses responsabilités. Je n’ai pas envie d’être trop du et trop méchant et employer des mots que je vais regretter mais punaise, c’est quoi encore cette façon de tirer les penaltys ? Ils n’ont pas vu la Coupe d’Afrique ? Aguerd n’a pas vu ? T’as vu les penaltys qu’il a tirés ? T’es défenseur central mec ! A vouloir te stopper, à vouloir t’arrêter, tu stoppes, tu te prends pour Neymar. Mais arrête s’il te plait ! Est-ce que ça c’est la faute de l’entraîneur, quand le mec a un penalty à tirer et qu’il cherche à faire je ne sais pas quoi ? Je n’arrive même pas à le nommer sans être méchant, sans être cruel, sans être horrible. Je préfère me taire », lance le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«C’est la faute de l’entraîneur ça ?»
« C’est la faute de l’entraîneur ça ? Il est arrivé, il a essayé de faire deux choses. Je ne te dis pas que Beye est le meilleur entraîneur du monde, je n’en sais rien et ce n’est certainement pas le cas. Est-ce qu’il fera carrière ? Je n’en sais rien. Les choses n’allaient pas, il a essayé d’emmener de l’intensité. Je pense que pour le coup il a réussi. Que ce soit face à Lyon ou que ce soit mercredi dans le match, l’intensité, le volume de courses, il arrive à le faire. Je trouve qu’il a réussi à amener quelque chose de différent avec un jeu un peu plus direct, avec un jeu un peu moins stéréotypé, avec ce jeu de passes, de redoublements de passes. Il a réussi en très peu de temps à modifier ça. Après, le problème c’est que t’as aussi la qualité de joueurs qui me paraissait moins évidente. Peut-être qu’elle est plus évidente là parce que quand tu mets plus de vitesse, plus d’intensité, ta technique, il faut qu’elle soit encore plus sûre. C’est vrai que quand t’avais le jeu de De Zerbi, avec un jeu assez arrêté, c’était peut-être plus facile. Là, quand on te demande de la vitesse, de l’intensité, la technique doit être à la pointe », ajoute Christophe Dugarry.