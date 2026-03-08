Mercato : Zinedine Zidane, ce transfert qui aurait pu changer sa carrière

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui entraîneur et en passe de reprendre les commandes de l’équipe de France, Zinedine Zidane était auparavant un joueur remarquable. Le milieu offensif a connu une carrière exceptionnelle, marquée bien évidemment par son aventure au Real Madrid. Le fait est que tout aurait pu se passer différemment pour Zidane avec un transfert qui n’a finalement pas eu lieu.

En tant que joueur, Zinedine Zidane a commencé chez les professionnels du côté de l’AS Cannes. Ayant ensuite évolué aux Girondins de Bordeaux, le Français a fini également fait parler son talent à l’étranger, à la Juventus et surtout au Real Madrid. On se souvient bien évidemment des années de Zizou sous la tunique merengue, avec laquelle il a évolué entre 2001 et 2006. Zidane est ainsi devenu une légende de la Casa Blanca, lui qui aurait très bien pu jouer… au FC Barcelone. Ce qui aurait fait complètement changer la carrière qu’on lui connait aujourd’hui.

Zidane aurait pu être un joueur du Barça Zinedine Zidane au FC Barcelone, c’est Johan Cruyff qui en rêvait en 1996. Le coach néerlandais du club catalan avait ainsi un grand projet avec Zizou mais pas seulement. Joan Patsy, proche de Cruyff, avait raconté pour Sport : « À cette époque, il se concentrait vraiment sur trois joueurs, qui formaient l'ossature de l'équipe de France : Blanc, Zidane et Djorkaeff. Pour lui, c'étaient les trois recrues clés. Avec Zidane, le problème du milieu de terrain était déjà réglé, et l'arrivée de Blanc a garanti la construction du jeu. Ensuite, il voulait un attaquant de pointe, mais pas un numéro neuf traditionnel, quelqu'un capable de décrocher pour recevoir le ballon. Et c'est là que Djorkaeff est entré en jeu ».